عاجل.. نهى خليل قائما بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 12:14 مساءً - أحيط لمجلس إدارة صندوق مصر السيادي علماً باستقالة أيمن سليمان – المدير التنفيذي للصندوق، المقدمة منه بتاريخ 4/6/2024 ووجه المجلس له الشكر على ما بذله من جهد خلال فترة توليه إدارة الصندوق؛ وقرر المجلس تكلي نهى رشدي خليل، رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال، قائمًا بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، وذلك لحين إتمام إجراءات تعيين المدير التنفيذي الجديد.

جاء ذلك، خلال انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيس مجلس إدارة الصندوق، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحرصت المشاط وأعضاء مجلس الإدارة، في مُستهل الاجتماع، على توجيه خالص الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، على جهودها التي بذلتها طوال الفترة الماضية، لإدارة الصندوق الذي يعد أحد الأدوات الرئيسية التي تسعى من خلالها الدولة لتمكين القطاع الخاص.

وناقش المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة للصندوق السيادي وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ووافق المجلس على التصديق على الميزانية تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للصندوق برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء المصري.

ووجه مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بضرورة العمل على تكثيف الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.