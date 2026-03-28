المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس البرلمان اليوناني

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 06:34 مساءً - استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، السيد نيكيتاس كاكلامانيس، رئيس البرلمان اليوناني، والوفد المرافق له.

في مستهل اللقاء، أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، على اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربطها باليونان، باعتبارها نموذجًا مُلهمًا للتعاون الثنائي، مُثمنًا حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، ومشددًا على إرادة مجلس النواب المصري الصادقة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات البرلمانية والتشريعية مع البرلمان اليوناني، وبما يكفل مواصلة التشاور والتنسيق الثنائي بشأن القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُشترك أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد المستشار هشام بدوي حرص مصر على مواصلة التنسيق مع اليونان، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مُشيدًا بترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما أعرب المستشار هشام بدوي عن التطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين ليتناسب مع طبيعة العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مؤكدًا اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع اليونان في موضوعات الطاقة في إطار التنسيق الجيد بين البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط.

وخلال اللقاء، استعرض المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، المقاربة المصرية الشاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها، والحرص على تعزيز التعاون مع اليونان في هذا الشأن، في إطار نهج شامل ومتوازن يجمع بين البعد الإنساني والتنمية الاقتصادية والاعتبارات الأمنية وضرورة معالجة جذور الهجرة غير الشرعية من خلال دعم جهود التنمية في دول المنبع.

من جانبه، أعرب السيد نيكيتاس كاكلامانيس رئيس البرلمان اليوناني عن بالغ تقديره لزيارة مصر، مؤكداً الإرادة الجادة لتعزيز العلاقات بين اليونان ومصر، ومُثمناً مستوى التعاون بين وزيري خارجية مصر واليونان تحت إشراف قيادة البلدين، كما أشاد رئيس البرلمان اليوناني بالعاصمة الجديدة مُعتبرًا إياها السمة الرئيسية لمصر الحديثة كما أكد اعتزامه اصطحاب رجال أعمال يونانيين لتعزيز فرص الاستثمار بها، وخلال اللقاء، شدد رئيس البرلمان اليوناني على أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها جسرًا للتواصل بين الشعوب وفي هذا الإطار، أكد أهمية تعزيز عمل جمعيات الصداقة البرلمانية بين مجلس النواب المصري والبرلمان اليوناني لدعم التعاون البرلماني وتنسيق المواقف حيال القضايا محل الاهتمام المشترك بالمحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، مُشيدًا بالجهود المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ووقف التصعيد بالمنطقة.