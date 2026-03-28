رئيس الكاف ينقل رسالة اعتزاز وتقدير رئيس جنوب أفريقيا للرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 06:34 مساءً - استقبل جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة اليوم، السبت، باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والذي وصل القاهرة منذ قليل، وذلك بحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وخلال اللقاء، نقل الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رسالة شكر واعتزاز لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من صديقه وأخيه سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، مقدراً الجهود المصرية الملموسة في الشأن الأفريقي والدولي.

ويتواجد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمصر "دولة المقر" لحضور اجتماع المكتب التنفيذى للكاف.