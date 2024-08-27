نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة التخطيط: تسارع النمو لن يحدث دون دعم ريادة الأعمال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 07:11 مساءً - دوت الخليج_ أشارت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، إلى أهمية قطاع ريادة الأعمال والابتكار في دفع جهود التنمية الاقتصادية، موضحة أن تقرير THE MIDDLE-INCOME TRAP الصادر عن البنك الدولي ، والذي يؤكد أهمية الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، من أجل الوصول إلى النمو المُستدام والمتسارع. وأضافت أن هذا التسارع في النمو لن يحدث بدون دعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة.

وقالت المشاط ، خلال مشاركتها بحفل شركة “انطلاق” بمناسبة إطلاق التقرير نصف السنوى لقطاع ريادة الأعمال في مصر ، في نسخته الثانية ، إن التقرير ليس مجرد دراسة تحليلية للقطاع، بل هو دليل على اهتمامنا المشترك بهذا المجال الحيوي وسعينا المستمر لتطويره ولدعم رواد الأعمال وأفكارهم المبتكرة وتحويلها إلى واقع ملموس.

وأكدت أهمية الشراكات الدولية، مشيرة إلى أن كل استراتيجيات الدولة مع المؤسسات الدولية يوجد جزء مهم عن الاقتصاد والنمو الشامل، يركز على الابتكار وريادة الأعمال والدعم الفني والتمويل.

كما تطرقت في كلمتها إلى منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وهي منصة إلكترونية تقدم كافة المعلومات عن الأدوات التمويلية المتعددة المقدمة من شركاء التنمية كالاستثمار المباشر، أو التمويل التجاري، والتمويل الميسر، وضمان المخاطر، والتي تسهم بشكل مباشر في زيادة تنافسية الشركات المصرية على قدرتها على التوسع.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أهمية الفترة المقبلة ، مؤكدة عزم الحكومة على القطاع الخاص بشكل أكبر في جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، مشددة على الدور المهم للشركات الناشئة.

وأوضحت وجود عدد من البرامج التي تعمل عليها الوزارة لدعم هذا القطاع، من بينها مبادرة فريق العمل الأممى المشترك بشأن التكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع الأمم المتحدة، والتي تستهدف صياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، تتسم بالابتكار وتكون قائمة على أحدث التكنولوجيات وقادرة على جذب تمويلات من شركاء التنمية.

وقالت المشاط، إنه في ظل التحولات العالمية المتسارعة، أصبح الابتكار والإبداع المحركين الرئيسيين للنمو الاقتصادي المستدام، مشيرة إلى أن الابتكار والإبداع الذي يتميز به شباب مصر يتميز بقدرته على التكيف مع التحديات المختلفة، ما يجعلهم قوة دافعة للتطوير والتنمية في مختلف القطاعات، موضحة أن الشركات الناشئة تعد إحدى المحركات الرئيسية لهذه التنمية، حيث تسعى دائمًا للنمو والتوسع وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتخلق فرص عمل جديدة، فضلا عن مساهمتها في تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام.

وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل مع كافة الجهات الوطنية وشركاء التنمية الدوليين ، لتعزيز ريادة الأعمال كمحرك رئيسي للنمو.

ولفتت المشارط إلى سعي الوزارة لخلق بيئة محفزة تدعم الابتكار وتوفر الفرص للشركات الناشئة، عبر العمل على شراكات دولية مع مختلف شركاء التنمية الدوليين لدعم جهود الشركات الناشئة في التوسع والوصول إلى الأسواق الدولية كبرنامجي Business Egypt وTrade بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.