مدبولي: ضخ 10 مليارات جنيه لسداد إلتزامات شركات الأدوية في…

دبي - احمد فتحي في الخميس 29 أغسطس 2024 06:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ كشف مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة ضخت حوالي 10 مليارات جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد ، خلال الشهرين الماضيين ، لتسديد جزء من كبير من التزامات شركات الأدوية وشركات المستلزمات الطبية.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي ، أن مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والسلع الاستراتيجية تعد الأولية الأولى للدولة المصرية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء المصري: أن الدواء توفر تباعًا ويشعر المواطن الآن بانضباط سوق الدواء.

وأشار مدبولي إلى إن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير أشاد بالاقتصاد المصري، ونجاح الحكومة المصرية في وضع الاقتصاد على المسار الصحيح على الرغم من جميع التحديات التي تواجهها.

ونفى تدخل الحكومة في سعر الصرف ، مؤكدًا أنها تتركه وفقًا لآليات العرض والطلب.

وتابع:”الحمد الله الرؤية موجودة وتشير إلى استقرار الأوضاع”.

وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن اجتماعاته مع محافظ البنك المركزي المصري في الأسبوع الواحد لا تقل عن مرتين أو ثلاث مرات لمناقشة آخر التطورات، منوهًا إلى أن الحكومة تضع السيناريوهات الأسوأ للأوضاع لمدة لا تقل عن 8 أو 10 أشهر المقبلين للتحوط من الصدمات غير المتوقعة، ورسم خطط التحرك.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي أشاد أيضًا بترشيد الحكومة لعملية الإنفاق وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن العام المالي 2024/ 2025 هو الأهم مؤكدًا ضرورة الانضباط المالي لإتمام التعافي من الأزمة التي كانت تعاني منها مصر.