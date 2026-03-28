البحرين تدخل مرحلة التأهب القصوى وتحظر الطائرات بدون...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 09:33 مساءً - في خطوة أمنية حاسمة، أعلنت مملكة البحرين فرض حظر كامل وفوري على استخدام الطائرات بدون طيار (الدرون)، في إطار إجراءات احترازية تهدف إلى حماية الأمن الوطني وسلامة المواطنين، وذلك على خلفية التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة.

البحرين تعلن حظر استخدام الطائرات بدون طيار

وأوضحت وزارة الداخلية البحرينية في بيان رسمي أن القرار يأتي انطلاقًا من مسؤولياتها في حفظ الأمن وتعزيز الحماية المدنية، مؤكدة أن الحظر يشمل جميع الاستخدامات دون استثناء، سواء للأغراض الترفيهية أو التجارية أو غيرها.

وأشار البيان إلى أن القرار جاء في ضوء التعامل مع تداعيات ما وصفته بـ"العدوان الإيراني الآثم"، في إشارة إلى التوترات الإقليمية الراهنة، كما شددت الوزارة على أن الجهات المختصة ستقوم باعتراض وتدمير أي طائرة مسيرة يتم رصدها بشكل مخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، على أن يستمر تطبيق القرار اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.

البحرين تعلن اعتراض 20 صاروخًا و23 طائرة مسيرة خلال 24 ساعة

بالتزامن مع القرار، كشفت قوة دفاع البحرين عن نجاحها في اعتراض وتدمير 20 صاروخًا و23 طائرة مسيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في تطور يعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجهها المملكة.

ودعت القيادة العامة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة، والابتعاد عن المواقع المتضررة أو أي أجسام مشبوهة، مع تجنب تصوير العمليات العسكرية أو مواقع سقوط الحطام، كما شددت على أهمية عدم تداول الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الإعلام الحكومية للحصول على المعلومات الدقيقة.

وأكدت القيادة أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليمي.

البحرين تحيل 14 متهمًا للنيابة بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات المختصة إحالة 14 متهمًا إلى النيابة العامة، على خلفية اتهامهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني.

وأظهرت التحقيقات تورط المتهمين في أنشطة عدائية وأعمال حربية ضد الدولة، إضافة إلى انتمائهم لجماعات مصنفة إرهابية، وتشكيلهم خلايا منفصلة يُشتبه في ارتباطها بتلك الجماعات.

وتعكس هذه التطورات مجتمعة توجه البحرين نحو تشديد الإجراءات الأمنية وتعزيز الاستقرار الداخلي، في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة، مع التأكيد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية السيادة الوطنية وضمان سلامة المجتمع.