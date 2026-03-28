بند قهري يمنع محمد صلاح من مزاملة ميسي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 09:33 مساءً - تداولت تقارير صحفية عالمية حالة من الجدل حول إمكانية اجتماع النجم المصري محمد صلاح والأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في فريق واحد الموسم المقبل، وتحديداً ضمن صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، وذلك في أعقاب تأكيدات اللاعب المصري برحيله عن قلعة ليفربول بنهاية الموسم.

صحيفة "ماركا" الإسبانية سلطت الضوء على عقبات هيكلية ضخمة قد تحول دون إتمام هذه الصفقة ويأتي على رأس هذه العوائق نظام "سقف الرواتب" الصارم المعمول به في الدوري الأمريكي (MLS)، والذي يضع قيوداً مشددة على ميزانيات الأندية.

قاعدة اللاعب المختار تمنع انتقال محمد صلاح للدوري الأمريكي

وتكمن المعضلة الحقيقية في قاعدة "اللاعب المختار" التي تسمح للأندية بضم ثلاثة لاعبين فقط خارج نطاق سقف الرواتب المعتاد ، ويمتلك إنتر ميامي حالياً "الثلاثي المختار" مكتملاً بوجود ليونيل ميسي، ورودريجو دي باول، وجيرمان بيرترامي، مما يعني عدم وجود مكان شاغر لتسجيل محمد صلاح براتب يتناسب مع قيمته السوقية العالمية.

استمرار ثلاثي إنتر ميامي يحول دون انتقال محمد صلاح إلى الفريق الأمريكي

وما يزيد المشهد تعقيداً هو الموقف التعاقدي لهذا الثلاثي؛ إذ يرتبط ميسي بعقد يمتد حتى عام 2028، بينما يمتلك دي باول وبيرترامي عقوداً طويلة الأمد، ولا توجد مؤشرات حالية لرحيل أي منهم، مما يغلق الأبواب "قانونياً" أمام انضمام صلاح لكتيبة الفريق الوردي في الوقت الراهن، ويترك الجماهير في انتظار حلول استثنائية أو وجهة أخرى للنجم المصري.