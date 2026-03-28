بلاغ واتهامات بالتعدي.. ماذا حدث للبلوجر آيا صوفيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 09:33 مساءً - قامت الأجهزة الأمنية بإزاحة الستار عن حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية، تضمن شكوى البلوجر آيا صوفيا من تعرضها للاعتداء داخل العقار محل سكنها بمحافظة الدقهلية، على خلفية خلاف نشب بينها وبين حارسي العقار بسبب إطعامها لقطة، إلى جانب ادعاء إلقاء الحيوان من الطابق الخامس.

ماذا حدث للبلوجر آيا صوفيا بسبب قطة؟

بعد الفحص والتحري، تمكنت الجهات المختصة من تحديد هوية ناشرة المقطع، وتبين أنها تقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، وبسؤالها، أفادت بتضررها من حارسي العقار، وهما سيدة ونجلها يقيمان بذات النطاق.

واتهمتهما بالتعدي عليها لفظيًا وجسديًا دون أن تسفر الواقعة عن إصابات، وذلك بسبب اعتراضهما على قيامها بإطعام قطة أمام الشقة الخاصة بها بالطابق الخامس، بالإضافة إلى قيامهما بطردها من العقار.

القبض على حارسي عقار اعتدوا على البلوجر آيا صوفيا

في إطار استكمال التحقيقات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما أقرا بوجود خلافات سابقة مع الشاكية، مرجعين ذلك إلى تضررهما من إطعام القطة داخل العقار وما نتج عنه من مخلفات، فيما نفيا بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن إلقاء القطة من الطابق الخامس.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم من قرارات.