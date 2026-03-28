الصحة تنفي شائعات انتشار الالتهاب السحائي بمصر: لا توجد تفشيات وبائية والوضع مستقر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 09:34 مساءً -

أكدت وزارة الصحة والسكان عدم صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار مرض الالتهاب السحائي في مصر، موضحة أن الوضع الصحي مستقر تمامًا ولا توجد أي تفشيات وبائية للمرض.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن ما تم تداوله تزامن مع قرار رفع درجة الاستعداد في المستشفيات، وهو إجراء احترازي روتيني تتخذه الوزارة في حالات التقلبات الجوية وسوء الأحوال الجوية، بهدف ضمان الجاهزية الكاملة لأقسام الطوارئ والعناية المركزة، وليس له أي علاقة بانتشار أمراض معدية.

وأضافت الوزارة أن مصر خالية تمامًا من أي تفشيات وبائية لمرض الالتهاب السحائي، مشيرة إلى أن أي حالات فردية يتم رصدها يتم التعامل معها فورًا وفقًا للبروتوكولات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، والتي تشمل تتبع المخالطين وصرف الجرعات الوقائية اللازمة لمنع انتقال العدوى.

وأوضحت أن مرض الالتهاب السحائي البكتيري، خاصة النمطين (A)، أصبح تحت السيطرة في مصر منذ عام 1989، حيث انخفض معدل الإصابة إلى نحو 0.02 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال عام 2024، وذلك بفضل برامج التطعيمات الروتينية ونظم الترصد الوبائي الفعالة.

كما أكدت الوزارة عدم تسجيل أي حالات وبائية بين طلاب المدارس منذ عام 2016، ما يعكس نجاح جهود الدولة في السيطرة على المرض والحد من انتشاره.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، تجنبًا لإثارة القلق غير المبرر.