انت الأن تتابع خبر 1199 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي في إربد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ورد إلى السوق المركزي التابع لبلدية اربد الكبرى، السبت، 1199 طنا من الخضار والفواكه والورقيات.

وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لـ (بترا)، ان مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار بلغ 784 طنا و311 طن فواكه و45 طن ورقيات، و56 طنا ما بين فواكه وخضار، و3 أطنان من مواد مثل الفراولة وغيرها.

وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15-25 قرشا، البصل الناشف 25-35 قرشا، الثوم 275-325 قرشا، البطاطا 40-55 قرشا، البندورة 17-28 قرشا، الخيار 18-28 قرشا، والزهرة 35-60 قرشا.