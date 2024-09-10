هاني برزي: 36.5 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية في 10…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 07:15 صباحاً - دوت الخليج _ قال المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا، أن صادرات الصناعات الغذائية بلغت حوالي 36.5 مليار دولار، منذ عام 2014 وحتى يونيو 2024، منها 20.4 مليار دولار في السنوات الثلاث الأخيرة.

وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، خلال افتتاحه المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، أمس، إلى أن القطاع احتل المرتبة الثانية بين القطاعات التصديرية في النصف الأول من عام 2024، بإجمالي صادرات 3.2 مليار دولار، بنمو قدرها 25% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وأضاف برزي، أن صادرات الصناعات الغذائية بلغت منذ يناير 2024 وحتى يوليو 2024 حوالي 3.7 مليار دولار بنسبة نمو 23% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 التي بلغت 3 مليارات دولار.

وأوضح أن الدول العربية تصدرت قائمة الصادرات بنسبة 52%، تليها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%، وبعدها الدول الأفريقية غير العربية بنسبة 7%، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 5%، وباقي دول العالم 14%.

وقال برزي إن المجلس التصديري يستهدف تحقيق معدلات نمو سنوية مركبة بنسبة 15% مع استهداف وصول الصادرات إلى 6 مليارات دولار في نهاية عام 2024، وإلى 7.7 مليار دولار بحد أدنى بحلول عام 2027.

أضاف أن المجلس عقد خلال الفترة الماضية حوالي 238 برنامج تدريبي، استهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارهم كلمة السر في التصدير.

وتابع برزي: «المجلس لأول مرة نجح في إنشاء مكتبة مرجعية ضمت أكثر من 150 ندوة مسجلة، وتم التركيز على التعاون الدولى والمحلي، وذلك لحل المشكلات التي تواجه المعارض المصرية التي تُعقد في الخارج، وتم استضافة 24 معرضًا دوليًا داخل مصر، بمشاركة حوالي 3 آلاف مستثمر دولي».