بيان رسمي.. هاني رمزي يوضح تصريحاته الأخيرة ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 08:19 مساءً - أصدر هاني رمزي، نجم النادي الأهلي الأسبق ومدير إدارة الكشافين السابق، بياناً رسمياً موجهاً إلى الجماهير الحمراء، وذلك لتوضيح اللبس الذي أثارته تصريحاته الإعلامية الأخيرة، والتي تضمنت انتقادات لآلية إدارة ملف الكرة وكواليس رحيله عن منصبه، مؤكداً أن توضيح الحقائق واجب تجاه الكيان الذي نشأ فيه.

بيان هاني رمزي لاعب الأهلي الأسبق ورسالته للجماهير

وشدد رمزي في بيانه على أنه ابن مخلص للنادي الأهلي، تدرج في صفوفه حتى الاحتراف وعاد لخدمته في كافة المناصب الفنية والإدارية والإعلامية بكل إخلاص، مشيراً إلى أن تقديره لرموز النادي وإدارته وجماهيره يظل ركيزة أساسية راسخة لديه حتى في أصعب الظروف، ولا يمكن أن تتبدل تحت أي ضغط.

هاني رمزي يوضح سوء الفهم للجماهير بشأن تصريحاته الأخيرة ضد الإدارة

وأوضح مدير الكشافين السابق أن توقيت تصريحاته لم يكن متعمداً أو استغلالاً لظرف راهن يمر به النادي، بل نبعت من رغبته في لفت انتباه أصحاب القرار لبعض التفاصيل التي قد لا تصلهم بدقة، وذلك لضمان إدراجها ضمن مشروع الإصلاح والتصحيح الشامل الذي ينتهجه النادي حالياً للخروج من عثرته والعودة قوياً كعادته.

هاني رمزي يعتذر للأهلي وجماهيره بعد تصريحاته الأخيرة

واختتم هاني رمزي بيانه بالاعتذار عن أي لبس أو غموض غير مقصود تسببت فيه كلماته، مؤكداً أن المصارحة نبعت من قلب محب يضع مصلحة الكيان فوق كل اعتبار، وأن هدفه الوحيد هو استغلال فرصة الإصلاح الجارية لتكون شاملة لكافة الجوانب الجوهرية، مجدداً العهد بأن يبقى دائماً وأبداً "الأهلي فوق الجميع".