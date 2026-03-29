بعد خلافات داخل الفريق.. مساعدو مارسيل كولر يتقدمون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 08:19 مساءً - قدّم ثلاثة من مساعدي المدير الفني السويسري السابق للنادي الأهلي، مارسيل كولر، شكوى رسمية ضد النادي بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، وفقًا لما أكده مصدر مطلع.

مساعدو مارسيل كولر يتقدمون بشكوى ضد الأهلي

أوضح المصدر أن إدارة الأهلي على علم بتقدم هذه الشكوى، إلا أن النادي لم يتلقَ أي خطاب رسمي من قبل مساعدي كولر حتى هذه اللحظة، وأضاف أن الأهلي بدأ بالفعل في تجهيز كافة المستندات اللازمة للدفاع عن موقفه أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأشار المصدر إلى أن النادي حاول التوصل إلى تسوية ودية مع مساعدي كولر لتفادي أي تصعيد، إلا أن المساعدين رفضوا هذه الخطوة.

يضم الجهاز المعاون لمارسيل كولر، كل من هارالد جامبيرلي، كارلوس برينجر، ياسين ألميكاري، وتيزيان أندويا، فيما كان النادي قد توصل سابقًا إلى تسوية مع كولر نفسه بشأن مستحقاته المالية عقب رحيله في 26 أبريل الماضي، بعد خروج الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعلى صعيد المسابقة المحلية، يدخل "الأهلي" المرحلة الحاسمة من الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة، في منافسة مشتعلة على المراكز الأولى.