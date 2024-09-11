وزير المالية ردًا على دوت الخليج: نظام المقاصة الجديد يعزز…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 07:11 مساءً - يارا الجنايني_ أكد أحمد كجوك ، وزير المالية ، أن الهدف الرئيسي من الإصلاحات الحالية هو تعزيز القدرة التنافسية للمستثمرين وجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمار.

وأضاف كجوك ردًا على سؤال دوت الخليج، أن الحوافز الضريبية الموجهة للمستثمرين تركز على تحقيق نتائج ملموسة، وليس على الاحتمالات، لضمان تحقيق نقلة نوعية في بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن النظام الجديد للمقاصة المركزية سيعزز استفادة المستثمرين من الحوافز الضريبية المتاحة حاليًا، والتي قد تكون غير واضحة أو غير مفيدة بسبب تشتتها بين قوانين متعددة.

وأضاف وزير المالية أن هذا النظام لن يقتصر على التعاملات الضريبية فحسب، بل سيمتد ليشمل تسوية مستحقات أخرى مثل فواتير الغاز، مما يسهم في تسهيل الإجراءات المالية للمستثمرين.

ولفت إلى أن السياسة المالية، بناءً على توجيهات رئاسة الوزراء، تستهدف تقديم مساندة كبيرة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن وزير الاستثمار سيعلن قريبًا عن مبادرات جديدة في هذا الصدد.

وأكد وزير المالية أن الحوافز غير الضريبية ستتمحور حول تحقيق أهداف محددة وملموسة، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتسهيل الاستثمار في مصر.