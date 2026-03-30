مصر تؤكد دعمها للسعودية ودول الخليج ورفض الاعتداءات على أمن المنطقة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 مارس 2026 03:00 صباحاً - دوت الخليج_ التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، على هامش الاجتماع الوزاري الرباعي المنعقد في إسلام آباد اليوم الأحد، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وبحث الوزيران تعزيز التعاون بين مصر والسعودية في مختلف المجالات، مؤكدين المستوى المتميز للعلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين، وحرصهما المشترك على تطوير مسارات التعاون بما يخدم مصالح الشعبين .

كما تناول اللقاء الجهود الدبلوماسية لدعم مسار تفاوض مباشر بين الولايات المتحدة وإيران، مع التأكيد على أهمية الحلول السلمية لتفادي انزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة.

وأكد عبد العاطي خلال اللقاء تضامن مصر الكامل ودعمها للمملكة ودول الخليج، معربًا عن إدانة مصر للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار الدول الشقيقة، وشدد على الرفض القاطع لأي محاولات لزعزعة الأمن القومي العربي أو المساس بسيادة دول الخليج.

وفيما يخص الشأن الفلسطيني، تم التأكيد على ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب، والوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية بالضفة الغربية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، مع تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كركيزة أساسية لأي استقرار مستدام في المنطقة.

كما تناول الوزيران التطورات الخطيرة في لبنان في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي، مؤكدين على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية الوطنية وتمكينها من الحفاظ على سيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه.

