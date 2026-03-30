مدبولي: نستهدف تطوير آليات اختيار القيادات ورفع الأداء الحكومي لمواكبة التحديات الراهنة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 مارس 2026 03:00 صباحاً - دوت الخليج_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لاستعراض المنظومة المقترحة لتطوير وتأهيل الكوادر البشرية بالجهاز الإداري للدولة، بحضور المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد مدبولي في مستهل الاجتماع أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الدولة على تفعيل الدور المحوري للأكاديمية الوطنية للتدريب، باعتبارها ركيزة أساسية في صقل وتأهيل مهارات الكوادر البشرية، بما يرفع كفاءة الأداء الحكومي ويضمن اختيار أفضل العناصر لتولي المناصب القيادية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض المنظومة الحالية لشغل الوظائف القيادية بالجهاز الإداري، وسبل تطوير آليات اختيار القيادات الحكومية، بما يضمن ضخ دماء جديدة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار إلى استعراض تصور متكامل للمنظومة الجديدة، التي تعتمد على الفصل بين مستويين من التأهيل لشغل الوظائف القيادية، وتحديد المتطلبات الأساسية وخطة تنفيذية أولية تضمن انتقالًا منظّمًا وسريعًا نحو النظام المطور.

وأضاف أن المنظومة الجديدة تستهدف خلق مسار سريع للموهوبين من شاغلي المستويات الوظيفية، لتمكين الكوادر المتميزة من تولي المسؤولية القيادية بناءً على معايير جدارة دقيقة.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية حوكمة المنظومة والتقييم الموضوعي للمتقدمين، بما يسهم في إفراز الكفاءات المستحقة، موضحًا أن البرنامج يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون اختيار المناصب القيادية في الدولة وفق معايير محكومة وشفافة، ووجه بعرض المنظومة المقترحة في اجتماع مجلس الوزراء تمهيدًا لبدء الإجراءات التنفيذية لها.

