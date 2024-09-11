المالية: دعم المنشأت الصغيرة في تقديم الاقرارات

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 07:11 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن أحمد كجوك ، وزير المالية ، عن مجموعة مبادرات جديدة لتحسين النظام الضريبي وتعزيز الشفافية والكفاءة، لافتًا إلى أن الوزارة ستدعم المنشآت الصغيرة في تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية دون تحمل أعباء مالية.

وأكد كجوك أن وزارة المالية ستتولى تكلفة هذه الخدمة بالكامل كجزء من جهود تشجيع الرقمنة، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الإصلاحات يعتمد على الاستثمار في العنصر البشري وتطوير نظم الحوافز، حيث سيتم تعديل الفلسفة السابقة التي لم تكن تربط الحوافز بخدمة الممولين بشكل فعّال.

وأضاف أن نظام المتابعة سيتغير ليشمل فحصًا عينيًا بدلاً من فحص جميع الممولين في المراكز الكبيرة، مما يعزز الثقة في دقة المعلومات المقدمة من الممولين.

وكشف كجوك عن إدخال طرف ثالث محايد في عملية التقييم، حيث سيتم التعاقد مع جهة مستقلة لإجراء تقييم دوري كل ستة أشهر. سيقوم الطرف الثالث بتقديم تقارير موضوعية ومبنية على استماع شامل للممولين، مما يضمن تقييمًا عادلًا وشفافًا لنجاح السياسات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة ستعزز من مصداقية النظام الضريبي وستساعد في تحقيق الأهداف المرجوة من الإصلاحات.

وأضاف أن مؤشر مدير المشتريات (PMI) يثبت فعالية التقييمات المحايدة في تقديم رؤية موضوعية، وهو ما ستتبعه الوزارة من خلال التقييم الدوري المتخصص.