وزير الاقتصاد الإماراتي: 24.6 مليار درهم إيرادات المنشآت…

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2024 08:16 صباحاً - سي إن بي سي_ كشفت وزارة الاقتصاد الإماراتية ، عن ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة لأكثر من 24.6 مليار درهم ، خلال النصف الأول من 2024 محققة نمواً بنسبة 7% ، بالمقارنة مع نفس الفترة من 2023، كما زاد عدد نزلاء تلك المنشآت إلى قرابة 15.3 مليون نزيل خلال الفترة وبنسبة نمو 10.5% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووصل معدل الإشغال الفندقي في الإمارات إلى 79.5% خلال الفترة.

وبلغ إجمالي عدد الغرف بالإمارات 213,741 بنهاية النصف الأول من 2024 بنمو نسبته 3% بالمقارنة مع نفس الفترة من 2023.

وقال عبدالله بن طوق المري ، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، في بيان له ، إن المؤشرات المحققة تدعم تحقيق مستهدفات “استراتيجية السياحة 2031″، بزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول العقد المقبل.

وعلى صعيد حركة السفر والطيران، سجلت حركة المسافرين عبر مطارات الإمارات نموًا خلال النصف الأول من 2024، بنسبة زيادة بلغت 14.2%، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين أكثر من 71.75 مليون مسافر، مقارنة بـ 62.79 مليون مسافر في نفس الفترة من العام الماضي.

ووصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للمطارات لأكثر من 160 مليون مسافر.