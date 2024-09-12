البترول: صفقة استحواذ أنجلو جولد على سنتامين ليس لها تأثير…

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج_ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية ، أن صفقة استحواذ شركة انجلو اشانتي على شركة سنتامين المالك الوحيد للشركة الفرعونية لمناجم الذهب شريك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فى منجم السكرى للذهب ليس لها أي تاثير على حقوق الدولة المصرية فى منجم السكري وإيراداته ، مؤكدة بقاء أحكام اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 222 لسنة 1٩٩4 هي السارية بكافة بنودها ، وهي التي تحكم العلاقه بين الأطراف المساهمين (الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الفرعونية).

وقالت الوزارة “ستظل شركة السكرى لمناجم الذهب هى الشركة المشتركة والقائمة بالعمليات كما هي دون اي تعديل، ويدارمنجم السكري بواسطة شركة السكري لمناجم الذهب بإعتبارها هي الشركة القائمة بالعمليات، وفقًا لأحكام اتفاقيات الامتياز “.

وتابعت “حيث أن شركة السكري هي مشتركه بنسبه 50% لهيئة الثروة المعدنية ، و 50% للشركة الفرعونيّة لمناجم الذهب ، الأمر الذي لا يرتب هذا الاستحواذ أي تأثير علي الشركة القائمه بالعمليات” .

وأشارت وزارة البترول إلى أن هذه الصفقة التي تمت هي تجارية بين شركتين عالميتين مدرجتين بالبورصة ، حيث أن شركة سنتامين مدرجة ببورصة لندن ، وشركة أنجلو جولد اشانتي مدرجه ببورصة نيويورك ، الأمر الذي لا يستلزم موافقة الجانب المصري علي إتمام تلك الصفقة، نظرًا لأن الاستحواذ يشمل جميع أسهم شركة سنتامين و بجميع مناطق عملها بالعالم.

وأوضحت أن وجود شركة انجلو اشانتي والتى تحتل المرتبة الرابعة على العالم فى تصنيف الشركات المنتجة للذهب للعمل والاستثمار فى قطاع التعدين المصرى ، هو شهادة عالمية على ثقة الشركات العالمية فى مناخ الاستثمار بمصر ودليل قاطع على نجاح سياسة الدولة فى جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.

وأردفت وزارة البترول “نتوقع بعد هذه الخطوة اقبال اكثر من شركة عالمية اخرى للعمل فى مصر”.