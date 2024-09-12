الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2024 03:14 مساءً - وكالات _ خفضت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 بواقع 70 ألف برميل يوميا أو نحو 7.2% إلى 900 ألف برميل يوميا.

وأرجعت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها خفض التوقعات إلى تأثير ضعف الاستهلاك الصيني.

وتتوقع الوكالة حالياً نمو الطلب في الصين بنحو 180 ألف برميل يوميا فقط في 2024، إذ يتزامن تباطؤ في الاقتصاد الكلي مع زيادة استخدام السيارات الكهربائية.

وقالت “مع تراجع زخم نمو الطلب على النفط في الصين، وزيادات متواضعة أو انخفاضات في معظم البلدان الأخرى، تعزز الاتجاهات الحالية توقعاتنا بأن الطلب العالمي سيبلغ ذروته بحلول نهاية العقد الحالي”.

وأبقت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب في 2025 دون تغيير عند نحو 950 ألف برميل يوميا، لكنها أشارت إلى أن سوق النفط العالمية قد تتأثر بفائض في المعروض العام المقبل إذا مضت مجموعة أوبك+ في خطتها للتراجع التدريجي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية.