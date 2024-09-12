رئيس جهاز تنمية المشروعات: التعاون مع كبرى البنوك لنشر ثقافة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2024 09:14 مساءً - دوت الخليج_ أكد باسل رحمي ، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ، حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع الجهات الشريكة والمؤسسات المصرفية الكبرى العاملة في مصر للعمل على نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب والمواطنين ودعم سياسات التحول الرقمي والتكنولوجي ونشر ثقافات الشمول المالي ، خاصة بين أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، لتعزيز قدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات المالية والفنية التي تتيحها الدولة والمؤسسات المصرفية لهذا القطاع.

جاءت تصريحات رحمي على هامش توقيع جهاز تنمية المشروعات وبنك الكويت الوطني – مصر مذكرة تفاهم لنشر سياسة الشمول المالي والتعريف بخدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بين عملاء البنك وذلك للعمل على تنفيذ توجهات الدولة لدعم أصحاب المشروعات وتشجيعهم على تطبيق وسائل التكنولوجيا الحديثة في إدارة مشروعاتهم.

وأوضح رحمي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى المساهمة في نشر سياسة الشمول المالي بين عملاء الجهاز من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ـ حيث سيقوم البنك من جانبه بتعريف أصحاب المشروعات بالمنتجات والخدمات البنكية المتاحة لديه وتشجيعهم على استخدامها ، بالإضافة إلى نشر خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتعريف بقانون 152 لسنة 2020.

وأشار رحمي إلى أن التعاون مع بنك الكويت الوطني – مصر سيتم من خلال أفرع الجهاز أو الجهات الوسيطة الممولة من الجهاز ، لتنظيم الفاعليات التي تهدف إلى فتح حسابات وتقديم امتيازات بنكية للعملاء، على أن تتضمن إتاحة خدمات الجهاز في تمكين المرأة والشباب ، مضيفًا أن البنك سيصدر كروت ميزة مجانية دعماً لتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً خلال هذه الفاعليات، في مختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبه قال ياسر الطيب ، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر ، بأن قيام البنك بتوقيع هذا البروتوكول إنما يأتي تماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري المصري ودعما لرؤية مصر 2030 التي تهدف إلي العمل علي التحول إلى الاقتصاد الرقمي وإلي مجتمع أقل اعتمادا علي النقود مما يسهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد القومي ومن ثم تحسين مستوى معيشة الأفراد وتمكين الشباب والمرأة والفئات المهمشة، مع التركيز على مجالات وأنشطة ريادة الأعمال بصفة خاصة والعمل على تيسير كل السبل والأدوات والإرشادات لرواد الأعمال للنهوض بأعمالهم، مما يعود عليهم وعلى المجتمع ككل بالفائدة.

وقالت نيفين بدر الدين ، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات ، إن الجهاز يحرص على مساندة أصحاب المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر ومساندتهم من خلال تقديم الدعم المالي والفني والتكنولوجي لتلك المشروعات لتتمكن من المنافسة بالأسواق المحلية والعالمية، وبما يتوافق مع النظم التكنولوجية الحديثة.

وأضافت بدر الدين “نستهدف تطبيق سياسة الدولة وتوجهات الحكومة من أجل تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجهاز في التعامل مع المنتفعين من البرامج التي يقدمها، مما يساعد في كافة المجالات التنموية والتي بدورها سوف تسهم في توفير فرص أفضل لأصحاب المشروعات وخاصة رواد الأعمال، وتشجيعا لفتح منافذ تسويقية أمام المشروعات الصغيرة أقام الجهاز معرضا لتوفير احتياجات المدارس بأسعار مناسبة ليستفيد منه عملاء البنوك والعاملين فيها بالتجمع الخامس”.

وقع مذكرة التفاهم نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات ، وأحمد يوسف رئيس قطاع التجزئة المصرفية والخدمات الرقمية والشمول المالي ببنك الكويت الوطني ، بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ، وياسر الطيب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر ، وخالد بسيوني – مدير عام إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري ، ولفيف من قيادات البنك المركزي المصري المصري بقطاع الشمول المالي ، ومحمد عبد الملك نائب الرئيس التنفيذي للجهاز ، وحاتم العشري نائب الرئيس التنفيذي للجهاز ، وعدد من مسئولي الجهاز والبنك.