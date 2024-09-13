انت الأن تتابع خبر انخفاض عدد الشيكات المرتجعة في الأردن بنسبة 28,8% الشهر الماضي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 4,18 مليون شيك، وبقيمة بلغت 26,16 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).



وبحسب الإحصاءات التي جمعتها (جوباك) ، انخفض عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 28,8%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت الشهر الماضي 13,8 ألف شيك، مقارنة مع 19,2 ألف شيك في تموز/يوليو.



وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر آب/أغسطس من العام الحالي 117 مليون دينار، مقابل 142 مليون دينار في تموز/يوليو من العام ذاته، وبانخفاض بلغت نسبته 18,2%.



وأضافت الإحصاءات أن 8,876 ألف شيك مرتجع بقيمة 85,9 مليون دينار أردني في آب/أغسطس كانت لأسباب مالية، فيما كان 4,893 ألف شيك بقيمة 30,6 مليون دينار لأسباب تقنية، حيث بلغت نسبة عدد الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 64,5% مقابل 35,5% لأسباب تقنية.



وخلال آب/أغسطس الماضي، بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن 474 ألف شيك، مقارنة مع 569 ألف شيك في تموز/يوليو الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 16,6%.



وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر آب/أغسطس 3,24 مليار دينار أردني، مقارنة مع 3,65 مليار دينار في تموز/يوليو من العام ذاته، وبانخفاض بلغت نسبته 11,1%.