نعرض لكم الان تفاصيل خبر ECS تستهدف نمو حجم أعمالها إلى 1.5 مليار جنيه بحلول 2025 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 سبتمبر 2024 05:12 مساءً - محمد أحمد_ تسعى ECS ، المتخصصة في مجالات الطاقة والمقاولات وإدارة الأصول، إلى رفع حجم أعمالها في السوق المصرية إلى أكثر من 1.25 مليار جنيه بنهاية عام 2024، على أن يصل إلى 1.5 مليار جنيه خلال 2025، وفقًا لتصريحات أسامة جنيدي، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأوضح جنيدي، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، أن الشركة تدرس تقليص حجم نشاط قطاع المقاولات من 75% إلى 25% من إجمالي أعمالها لصالح قطاعات أخرى.

وأرجع هذا القرار إلى تكبد الشركة خسائر بنحو 30% من حجم أعمالها بسبب تغير سعر الصرف وارتفاع الدولار أمام الجنيه، مما أدى إلى زيادة التكاليف الإنشائية دون تغيير أسعار الوحدات المتعاقد عليها.

وأوضح أن ECS تعمل في 4 مجالات رئيسية هي: الطاقة، والمقاولات الكهروميكانيكية، وتشغيل وصيانة المباني، وتوريد المعدات الهندسية.

وأشار جنيدي إلى أن ECS اتجهت نحو توسيع قاعدة نشاطها في السوق المحلية، حيث أسست منذ عام شركة جديدة تحت اسم H BACK Solution لأعمال التكييف المركزي والتبريد.

وأضاف أن الشركة الجديدة ضمت إليها توكيل LG الكورية الذي حصلت عليه منذ عدة سنوات، إضافة إلى توكيل شركة SKM الكويتية التي تمتلك استثمارات ضخمة في معدات التكييف المركزي.

وبلغ حجم أعمال الشركة الجديدة في سنتها الأولى نحو 100 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتضاعف في العام المالي الحالي إلى 200 مليون جنيه، على أن يصل إلى 400 مليون جنيه في العام المالي المقبل.

ويعزو جنيدي هذا النمو إلى الخبرات التي تمتلكها ECS في مجال التكييف المركزي وجذب استثمارات جديدة.

كما كشف جنيدي عن تأسيس شركة أخرى لإدارة الأصول، مشيرًا إلى أنها تدير أصولًا بقيمة تصل إلى 200 مليون جنيه.

وأسست ECS كذلك شركة تابعة جديدة تحمل اسم ECS Power and Water للطاقة وتحلية المياه، وحصلت على توكيل من أهم الشركات العالمية في هذا القطاع، أبرزها شركة TREVNI الهندية التي تمتلك 26% من حجم سوق التوربينات البخارية العالمية.

وأضاف أن عقد الوكالة الحصرية للشركة الهندية سيغطي أسواق مصر وليبيا، مما يساعد الشركة في تحقيق خططها التوسعية في الأسواق الخارجية.