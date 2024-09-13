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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر والسعودية تبحثان سبل التعاون في مجال السياحة الساحلية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 سبتمبر 2024 06:14 مساءً - دوت الخليج_ التقت يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار ، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع محمد آل ناصر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للبحر الأحمر، والأمير سعود بن تركي بن فهد آل سعود المدير التنفيذي للشراكات الإستراتيجية بالهيئة، و علي النقلان مدير المراسم في الهيئة، بحضور أحمد نبيل معاون الوزير.
ويأتى هذا اللقاء تنفيذاً لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار ، فيما يتعلق بتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية لتطوير منتجات سياحية وتنمية الحركة السياحية بالبلدين.
وتم خلال هذا اللقاء، بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة الساحلية بالبحر الأحمر ، تعظيماً للاستفادة من المقومات السياحية الموجودة في البلدين وتنوع العرض السياحي ، بما يتيح خلق وتسويق منتج سياحي إقليمي متكامل واجتذاب أنماط سياحية مختلفة مثل سياحة اليخوت.
وتناول اللقاء طرح محاور العمل الخاصة بتفعيل التعاون المشترك وسبل تعزيز نمو الحركة السياحية في البلدين بشكل تكاملي.
واختتم اللقاء بالاتفاق بين الجانبين على استئناف التواصل للتنسيق بشأن التحركات المستقبلية.
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