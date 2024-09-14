مال وأعمال

صندوق النقد يؤيد البدء في خفض أسعار الفائدة الأمريكية ويتوقع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يؤيد البدء في خفض أسعار الفائدة الأمريكية ويتوقع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 14 سبتمبر 2024 10:11 صباحاً - سي إن بي سي_ رأى صندوق النقد الدولي ، أنه من المناسب أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي دورة تيسير نقدي طال انتظارها في اجتماعه الأسبوع المقبل مع انحسار المخاطر الصعودية للتضخم.

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وقالت جولي كوزاك ، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي ، في مؤتمر صحفي اعتيادي إن الصندوق يتوقع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في الفترة المتبقية من العام، وأن ينعكس ذلك في توقعاته المحدثة لآفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر.

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وأوضحت أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينهي مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة عام 2024 عند 2.5% ويعود إلى هدف البنك المركزي المصري الأمريكي البالغ 2% بحلول منتصف عام 2025، وتظهر أحدث البيانات مخاطر صعودية أقل لهذا المسار.

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وأضافت كوزاك “هذا يعني أننا نرى بداية وشيكة لدورة تيسير، وفقاً لما يرد من الفدرالي الأميركي، حسب الحاجة…ومع ذلك، فإن المخاطر الصعودية للتضخم، على الرغم من تراجعها، لم تختف تماماً، وسيتعين على البنك المركزي المصري الأميركي الاستمرار في قياس وتيرة ومدى خفض أسعار الفائدة في ضوء البيانات الاقتصادية الواردة في المستقبل”.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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