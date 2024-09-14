انت الأن تتابع خبر إربد .. أسعار الخضار والفواكه اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ورد إلى السوق المركزي التابع لبلدية اربد الكبرى، السبت، 1248 طنا من الخضار والفواكه والورقيات.

وفي هذا السياق، قال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لـ (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 785 طنا و362 طن فواكه و 39 طن ورقيات و 60 طنا ما بين الخضار والفواكه، وطنين من مواد مثل الفراولة وغيرها.

وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي 15-25 قرشا، البصل الناشف 25-38 قرشا، الثوم 300-350 قرشا، البطاطا 45-65 قرشا، البندورة 15-25 قرشا، الخيار 10-20 قرشا والزهرة 30-55 قرشا.