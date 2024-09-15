مال وأعمال

وزير الاستثمار يبحث مع وفد غرف التجارة الأمريكية تعزيز…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار يبحث مع وفد غرف التجارة الأمريكية تعزيز… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 15 سبتمبر 2024 10:15 صباحاً - عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع وفد غرفة التجارة الأمريكية ضم السيد طارق توفيق رئيس الغرفة والسيد عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالغرفة، حيث استعرض اللقاء أنشطة الغرفة في مصر ودورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كما تم استعراض السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة.

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وقال الوزير إن اللقاء تناول التدابير الخاصة بالإصلاحات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وجعل مصر أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا على توجه الدولة خلال الفترة الحالية بتنفيذ إجراءات فعالة نحو تشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين.

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وأضاف «الخطيب» أنه سيتم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتقليل عدد الجهات التي تتعامل مع المستثمر وبما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، مشيرا إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير وبما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.

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وأوضح الوزير أنه سيتم وضع آليات جديدة لتعظيم استفادة الشركات المصدرة من برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء وتوسيع دائرة المستفيدين.

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ونوه «الخطيب» إلى أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية أهمها انخفاض تكلفة الإنتاج
وأشار الوزير إلى أن التوسع في إنتاج الطاقة التقليدية المتجددة يمثل أولوية للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية وبما يسهم في توفير الطاقة للمشروعات الاستثمارية المستهدفة.

ومن جانبهم أكد أعضاء غرفة التجارة الأمريكية حرص الغرفة على فتح قنوات للتواصل بين مصر والولايات المتحدة وبما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأشاروا إلى الدور الهام للغرفة في تعريف مجتمع الأعمال الأمريكي بالإصلاحات التي تبنتها الدولة المصرية للتيسير على المستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال.

حضر اللقاء السيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من المسؤولين بالوزارة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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