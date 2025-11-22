نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي برشلونة من تحقيق فوز كبير أمام نظيره أتلتيك بلباو بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم "سبوتيفاي كامب نوو"، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الليجا.

أهداف مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

افتتح روبرت ليفاندوفسكي أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة أرضية يسارية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف فيران توريس الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 3+45، بعد تمريرة رائعة بوجه القدم الخارجي من لامين يامال إلى توريس الذي استقبلها بصدره وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة أرضية يسارية، لم يتمكن الحارس سيمون من إبعادها لترتطم بيده وتسكن الشباك في منتصف المرمى.

وعزز فيرمين لوبيز التقدم بالهدف الثالث لصالح برشلونة في الدقيقة 49، بعد تبادل التمريرات بينه وبين إريك جارسيا، أنهاها لوبيز بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل فيران توريس الهدف الرابع لصالح برشلونة والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 89، بعد تمريرة بينية من لامين يامال إلى توريس الذي استقبلها بقدمه اليمنى وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة أرضية بنفس القدم، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

