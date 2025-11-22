نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 بعد التراجع المسائي في الصاغة.. وعيار 21 بالمصنعية الآن في المقال التالي

شهدت اسعار الذهب اليوم السبت 22 نوفمبر 2025، في مصر ارتفاعًا طفيفًا خلال منتصف تعاملات اليوم السبت داخل محلات الصاغة، وذلك رغم عطلة البورصة العالمية، بينما اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع الماضي بتراجع بلغت نسبته 0.5% متأثرة بقوة الدولار وتراجع توقعات خفض الفائدة في ديسمبر، حسب بيانات منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 6229 جنيها، بينما سجّل عيار 18 نحو 4671 جنيها، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند 43600 جنيه، ما يعكس حركة محدودة داخل السوق المحلي رغم انخفاض التداولات العالمية.

انخفضت أسعار الذهب اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 في السوق المحلية، حيث واصل الذهب تراجعه خلال التعاملات المسائية مقارنة بأسعار الصباح. وسجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، 5450 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6228 جنيهًا، وفقًا لبيانات شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر الذهب اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 في مصر

جاءت الأسعار المسجلة في محلات الصاغة كالتالي:

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 43600 جنيه في أسواق الصاغة.

سعر الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 4671 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 القيمة 5450 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6228 جنيهًا.

كم تبلغ مصنعية الذهب اليوم؟

تتراوح تكلفة المصنعية بين 100 و150 جنيهًا للجرام، وتختلف حسب المنطقة ونوع المشغولات الذهبية.

سعر الذهب عالميًا بالدولار

سجلت أسعار الذهب عالميًا في العقود الفورية مستوى 2065.90 دولار للأوقية، بينما بلغ سعر العقود الآجلة نحو 2079.50 دولار للأوقية.

تعتبر أسعار الذهب اليوم من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في مصر والإمارات والسعودية والبورصة العالمية قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يوميًا، وفيما يلي أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب:

معدل الفائدة الرئيسية:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالميا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أمانًا من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.