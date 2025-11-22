نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تراجع أسعار الذهب في ختام تعاملات السبت 22 نوفمبر 2025.. وانخفاض الجنيه الذهب في الصاغة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تراجع أسعار الذهب في ختام تعاملات السبت 22 نوفمبر 2025.. وانخفاض الجنيه الذهب في الصاغة

شهدت أسواق الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الجنيه الذهب، وذلك بالتزامن مع حالة من الاستقرار العالمي، حيث استقرت الأوقية عند مستوى 4064 دولارًا. ويأتي هذا الهبوط في ظل حالة ترقب تشهدها السوق المحلية، انتظارًا لاتجاه الأسعار خلال الأيام المقبلة مع استمرار تقلبات الأسواق الدولية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في الصاغة



سجّل الجنيه الذهب بنهاية تعاملات اليوم مستوى 43،600 جنيه، وهو مستوى أقل مقارنة بالأيام الماضية، وسط تباطؤ حركة البيع والشراء داخل السوق المحلية وحذر من المتعاملين في سوق الذهب.

أسعار الذهب بالجرام اليوم في مصر



جاءت أسعار الذهب في ختام التعاملات كالتالي دون مصنعية:

سعر جرام الذهب عيار 24

بيع: 6228.5 جنيه

شراء: 6182.75 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 23

بيع: 5709.5 جنيه

شراء: 5667.5 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21

بيع: 5450 جنيه

شراء: 5410 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18

بيع: 4671.5 جنيه

شراء: 4637.25 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14

بيع: 3633.25 جنيه

شراء: 3606.75 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12

بيع: 3114.25 جنيه

شراء: 3091.5 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 9

بيع: 2335.75 جنيه

شراء: 2318.5 جنيه

سعر الجنيه الذهب

بيع: 43،600 جنيه

شراء: 43،280 جنيه

سعر الأوقية عالميًا

بيع: 4065.3 دولار

شراء: 4064.71 دولار

وتُعد هذه الأسعار دون المصنعية، والتي تختلف من محل لآخر حسب نوع المشغولات ومستوى الشغل.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة



يتوقع خبراء الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الأيام القادمة، خاصة مع ترقب حركة السوق العالمية، بجانب العوامل الداخلية المؤثرة مثل سعر الصرف وحجم الطلب الفعلي في السوق. ومع ثبات سعر الأوقية عالميًا، يبقى تأثير العوامل المحلية هو الأكثر حسمًا في تحديد اتجاه الأسعار.

تعتبر أسعار الذهب اليوم من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في مصر والإمارات والسعودية والبورصة العالمية قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يوميًا، وفيما يلي أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب:

معدل الفائدة الرئيسية:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالميا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أمانًا من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.