الرياض - كتبت رنا صلاح - سجلت الأسهم في لندن أداء متباينا، صباح اليوم الخميس، حيث تراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.1 بالمئة إلى 9.435.74 نقطة.

تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني

وجاء هذا التراجع بعد أن لامس المؤشر مستوى قياسيا جديدا خلال جلسة ،أمس الأربعاء، عند 9.474.59 نقطة، وسط مخاوف من استمرار إغلاق الحكومة الأميركية وتأجيل صدور بيانات اقتصادية.



ووفقا للبيانات التي أوردتها التقارير المالية البريطانية، ارتفع مؤشر "فوتسي 250" بنسبة 0.1 بالمئة إلى 22.074.33 نقطة.



وفي المقابل، حققت البورصات الأوروبية مكاسب صباحية، حيث صعد مؤشر "كاك 40" في باريس 0.8 بالمئة، ومؤشر "داكس 40" في فرانكفورت 0.7 بالمئة.