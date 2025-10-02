الرياض - كتبت رنا صلاح - أطلق البنك المركزي الأردني، الخميس، بالتعاون مع مؤسسات القطاع المالي المصرفي، الحملة الوطنية للتوعية في مجالات الأمن السيبراني وحماية المستهلك المالي، بالتزامن مع شهر التوعية العالمي بالأمن السيبراني والذي يصادف كانون الأول من كل عام.

البنك المركزي يطلق حملة للتوعية بالأمن السيبراني والاحتيال المالي

وأكد محافظ البنك عادل الشركس، خلال حفل الإطلاق بحضور ممثلين عن المؤسسات المالية والمصرفية، أن القطاع المالي شهد خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي، فأصبحت الخدمات المصرفية الإلكتروني والمحافظ الرقمية والدفع عبر الهواتف الذكية جزءا أساسيا من حياتنا اليومية، كما توسعنا في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) والابتكارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ففتحت أمامنا فرصا واعدة للاستثمار.

وقال إنه مع هذه التطورات ظهرت مخاطر جديدة مثل الاحتيال الإلكتروني والتصيد وهجمات الفدية مما يجعل التوعية ضرورة لحماية الجميع.

وأضاف الشركس أن الحملة ليست نشاطا إعلاميا عابرا، بل هي رسالة التزام راسخة من البنك لنشر الوعي بأهمية حماية وسلامة التعاملات الرقمية المصرفية مما يعزز الثقة بالقطاع المالي والمصرفي.

و أكد الشركس، ضرورة تظافر الجهود لرفع الوعي بالأمن السيبراني للمؤسسات والأفراد بالقطاع المالي، مشيرا إلى أن الوعي خط الدفاع الأول عن اقتصادنا وامن الفضاء السيبراني للمملكة.

وتسعى الحملة إلى تمكين المواطنين من التعرف على أبرز أساليب الاحتيال المالي الإلكتروني وكيفية التصدي لها مثل الرسائل المزيفة والروابط الوهمية، وتؤكد على القاعدة الأساسية بأن المؤسسات المالية لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم السرية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

وتستهدف الحملة جميع شرائح المجتمع، وسيتم نشر محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وعقد فعاليات وحملات في جميع أرجاء المملكة.