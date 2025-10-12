الرياض - كتبت رنا صلاح - تُظهر بيانات أسعار الفضة اليوم في الأردن تباينًا حسب المصدر والعيار. بشكل عام، سعر الأونصة يتراوح حول 35.51 دينار أردني للشراء و 35.48 دينار أردني للبيع، وسعر كيلو الفضة عيار 999 يبلغ حوالي 1,141.8 دينار أردني للشراء و 1,140.84 دينار أردني للبيع.

الفضة تسجل تبايناً في السوق الأردني اليوم

أسعار الفضة بالدينار الأردني

عيار 999:

شراء: 1,141.8 دينار أردني للكيلوجرام.

بيع: 1,140.84 دينار أردني للكيلوجرام.

أونصة:

شراء: 35.51 دينار أردني.

بيع: 35.48 دينار أردني.



ملاحظات: هذه الأسعار هي أسعار بورصية وقد تختلف عن الأسعار الفعلية لدى محلات الصاغة.



قد تختلف الأسعار بناءً على درجة النقاء والعيار المستخدم (مثل عيار 925).



الأسعار قابلة للتغيير باستمرار بناءً على العرض والطلب في السوق العالمية.