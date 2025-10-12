 سندات خزينة بـ275 مليون دينار مستحقة على الحكومة

الرياض - كتبت رنا صلاح - من المقرر أن تدفع الحكومة مستحقات لسندات خزينة بقيمة 275 مليون دينار حتى نهاية العام الحالي، إذ تبدأ منتصف تشرين الثاني المقبل، بـ50 مليون دينار، ثم سندات مطلع كانون الأول، الأول بقيمة 75 مليون دينار، والآخر بــ100 مليون دينار.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فإنّ قيمة السندات التي طرحتها الحكومة بالمزاد، منذ مطلع العام الحالي، ولغاية الآن، 3.475 مليار دينار، آخرها الإصدار رقم 28، بقيمة 100 مليون دينار، كما طرحت الحكومة أذونات بقيمة 700 مليون دينار منذ بداية 2025، من خلال خمسة إصدارات.

وطرح البنك المركزي أيضًا، سندات لصالح شركة الكهرباء الوطنية بثلاثة إصدارات بقيمة بلغت 175 مليون دينار، تنوعت آجال سدادها، وقيم الفائدة عليها، كما طرحت الإصدار السابع من أذونات الخزينة لصالح الشركة، مطلع العام الحالي، وبقيمة وصلت إلى 100 مليون دينار.

ولا تقتصر أدوات الدين التي تصدرها الحكومة على الدينار الأردني، إذ طرحت سندات دولارية، منذ بداية العام الحالي من خلال 7 إصدارات، وصلت قيمتها إلى 1.135 مليار دولار، أما الأذونات بالدولار، فكانت قيمتها منذ بداية العام الحالي، 50 مليون دولار.

يشار إلى أن حجم الدين العام في الأردن، والذي صدرت أرقامه لغاية نهاية تموز الماضي، وصل إلى 46.272 مليار دينار، مشكلا 118.5% قياسًا إلى الناتج المحلي الإجمالي، علمًا بأنّ قيمة خدمة الدين، التي تعني الأقساط والفوائد على الديون، بلغت في سبعة شهور، 3.155 مليار دينار.