الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ كانون الأول 2008، وذلك بعد أن سجلت العقود الفورية للمعدن مستوى تاريخيا جديدا.

أسعار الذهب تتجه لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ 2008

ويشهد الذهب طلبا قويا في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي إلى جانب تنامي الرهانات على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفع سعر الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 4332.17 دولار للأونصة، بحلول الساعة 11:02 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق مستوى قياسيا عند 4378.69 دولار.

كذلك قفزت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم شهر كانون الأول المقبل بنسبة 1 بالمئة لتصل إلى 4345.90 دولار للأونصة.

ومن المتوقع أن يحقق الذهب مكاسب بنحو 8 بالمئة هذا الأسبوع.