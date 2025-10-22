الرياض - كتبت رنا صلاح - ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأربعاء، مدعومة بمخاطر الإمدادات المرتبطة بالعقوبات وآمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الذهب عالميا

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتًا، أو 0.29 بالمئة، إلى 61.50 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتًا، أو 0.37 بالمئة، إلى 57.45 دولار.

وواصلت أسعار الذهب انخفاضها، اليوم الأربعاء، وسط عمليات بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعها القياسي في الآونة الأخيرة، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع التي قد تعطي مؤشرات إضافية على مسار خفض أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4113.54 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 48.29 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1534.44 دولار واستقر البلاديوم عند 1406.76 دولار.