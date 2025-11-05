الرياض - كتبت رنا صلاح - نظّمت شركة مصفاة البترول الأردنية جولة ميدانية لوسائل الإعلام على محطة تعبئة الغاز في عمّان – أبو علندا، بهدف الاطلاع على الجهود الفنية والإنتاجية وآليات العمل داخل المحطة.

إحالة عطاءات لتوريد 200 ألف أسطوانة غاز

وكشف الناطق باسم شركة مصفاة البترول الأردنية، حيدر البشايرة، الأربعاء، عن إحالة عطاء لتوريد 200 ألف أسطوانة جديدة سعة (12.5 كغم) على شركة تركية، مزودة بصمامات من شركة إيطالية، استعدادا لطرحها في السوق قريبا، إضافة إلى إحالة عطاء آخر لتوريد 600 ألف صمام جديد من الشركة الإيطالية نفسها.



وخلال الجولة، شاهد الصحفيون مراحل تعبئة أسطوانات الغاز، بدءا من فحص جسم الأسطوانة والصمام والتنظيف، مرورا بمرحلة التعبئة الأوتوماتيكية التي تضمن تعبئة (12.5 كغم) من الغاز في كل أسطوانة، وانتهاء بوضع الختم الانكماشي الذي يمنع أي تلاعب أو عبث بالأسطوانة قبل وصولها إلى المستهلك. كما يتم إخضاع الأسطوانات لفحص نهائي يضمن سلامتها وصلاحية صماماتها قبل تسليمها إلى مستودعات الغاز في السوق المحلي.



وأكد مسؤولو الشركة أن الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال – المملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية – تدير ثلاث محطات لتعبئة الغاز في عمّان وإربد والزرقاء، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 240 ألف أسطوانة يوميًا خلال فترات الذروة، مع إمكانية زيادة الإنتاج وفق الحاجة، خصوصًا خلال المنخفضات الجوية.



وتعمل محطة غاز عمّان – أبو علندا عبر 8 خطوط تعبئة بطاقة إنتاجية تبلغ 8 آلاف أسطوانة في الساعة، وبقدرة تعبئة يومية تصل إلى 120 ألف أسطوانة في أيام الذروة. أما محطة غاز صلاح الدين في إربد فتضم 4 خطوط تعبئة بطاقة 4 آلاف أسطوانة في الساعة وبقدرة يومية تبلغ 60 ألف أسطوانة، في حين تضم محطة غاز الزرقاء 4 خطوط تعبئة بالقدرة ذاتها، لتصل الطاقة الإجمالية للمحطات الثلاث إلى 240 ألف أسطوانة يوميا.



وفي إطار الاهتمام بجودة الأسطوانات ونظافتها، أولت شركة مصفاة البترول الأردنية هذا الجانب أهمية خاصة ضمن خطة تطوير محطات التعبئة، إذ تم تركيب وتشغيل ماكينات تنظيف جديدة مصنَّعة محليًا بطاقة إنتاجية تبلغ 1200 أسطوانة في الساعة لكل ماكينة، موزعة على تسع ماكينات تعمل حاليًا في المحطات الثلاث، بما يعادل 10,800 أسطوانة في الساعة إجمالًا.



البشايرة، قال إنّ الشركة واصلت خلال عام 2025 تنفيذ برامج التطوير والتحديث في محطات التعبئة الثلاث، مما أسهم في رفع كفاءة العمل وخفض الكلف التشغيلية مع الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة.



وأوضح أن عدد أسطوانات الغاز المنزلي سعة (12.5 كغم) التي تم إعادة تعبئتها منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول بلغ نحو 27.3 مليون أسطوانة، مقابل 34.9 مليون أسطوانة خلال عام 2024. كما تم خلال العام الحالي إعادة تعبئة نحو 2285 أسطوانة من سعة (50 كغم)، فيما بلغ عدد الأسطوانات التي تم إصلاحها ودهانها في ورش الشركة نحو 160.9 ألف أسطوانة، في حين وصل عدد الصمامات الجديدة التي تم تركيبها منذ بداية العام إلى 446.3 ألف صمام.



وأشار البشايرة إلى أن الشركة تشطب فورا أي أسطوانة تُظهر عيوبا خلال الفحص، حيث يتم استبدالها بأسطوانة جديدة، وقد بلغ عدد الأسطوانات المشطوبة منذ بدء عملية الشطب عام 1998 وحتى نهاية نيسان الماضي 1.6 مليون أسطوانة، فيما تجاوز عدد الصمامات المستبدلة خلال السنوات الخمس الماضية 2.26 مليون صمام.



وبيّن أن كوادر الشركة نفّذت خلال العام الحالي مشاريع تطويرية نوعية داخل محطات التعبئة الثلاث، أبرزها تصميم وتصنيع تسع ماكينات تنظيف جديدة محليًا بطاقة إنتاجية تبلغ 1200 أسطوانة في الساعة لكل ماكينة، من أصل 15 ماكينة مخطط لتركيبها.

كما صمّمت الفرق الهندسية في محطة عمّان ماكينة أتوماتيكية جديدة لوضع الختم الانكماشي على صمامات الأسطوانات بطاقة إنتاجية تبلغ 1200 أسطوانة في الساعة، بعد تعديل المواصفة الفنية للختم ليكون أكثر متانة وأمانًا وفق المعايير الدولية للسلامة.



وأكّد البشايرة أن شركة مصفاة البترول الأردنية وشركاتها التابعة ماضية في تطوير بنيتها التشغيلية والتكنولوجية، مستندة إلى كوادرها البشرية المؤهلة، بما يعزز كفاءتها التشغيلية ويسهم في تعزيز أمن التزوّد بالطاقة في المملكة.