الرياض - كتبت رنا صلاح - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، الثلاثاء، 8.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم، نفذت من خلال 3545 عقدا.

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع الثلاثاء

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3445 نقطة، بارتفاع نسبته 0.41 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.83 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.34 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.23 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 105 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 39 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 24 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.