 انخفاض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية

الرياض - كتبت رنا صلاح - أشارت تقديرات أولية لشركة سويس ري، ان الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن الكوارث الطبيعية انخفضت بقرابة الثلث في العام 2025 لتصل إلى 220 مليار دولار.

وجاء الانخفاض على الرغم من الحرائق في لوس أنجلوس والعواصف التي ضربت الولايات المتحدة وتسببت بخسائر كبيرة.



وارتفعت التكاليف التي تكبدتها شركات التأمين إلى 107 مليارات دولار، مما يشكل انخفاضا قدره 24.1% على أساس سنوي، وذلك نتيجة موسم أعاصير في شمال الأطلسي أحدث أضرارا أقل مقارنة بعام 2024، وفق ما ذكر بيان أصدرته شركة إعادة التأمين السويسرية الثلاثاء.