الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تهدف إلى لتوسيع آفاق التعاون بين الأردن والهند وتعزيز الشراكة الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، وقّع أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز ومساعدة وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند نينا مالهوترا، مذكّرة تفاهم بين وزارة المياه والري الأردنية ووزارة الموارد المائية الهندية بشأن التعاون في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية.

مذكرات تفاهم بين الأردن والهند بعدة مجالات

كما تم توقيع مذكّرة تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية ووزارة الطاقة الجديدة والمتجدّدة في جمهورية الهند بشأن التعاون في مجال الطاقة المتجددة.

وجاء ذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى المملكة،



كما وقعا برنامج التبادل الثقافي للتعاون بين حكومتَي البلدين للسنوات 2025 – 2029 واتفاقية توأمة بين مدينة البتراء وكهوف إلورا، بالإضافة إلى توقيع رسالة نوايا للتعاون في مجال التحول الرقمي.





