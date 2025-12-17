الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ‏الأردن نتائج تمويل المقترحات البحثية وأفكار الأعمال الريادية ضمن مشروع تحفيز ‏التحول إلى الاقتصاد الدائري في العقبة‎.‏

إعلان نتائج مشروع الاقتصاد الدائري في العقبة

ويأتي المشروع بالتعاون مع سلطة منطقة ‏العقبة الاقتصادية الخاصة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع الجمعية الأردنية ‏للبحث العلمي والريادة والإبداع، وبمشاركة رسمية وأكاديمية وبحثية‎.‎

وفازت جامعة مؤتة بجائزة عن بحث بعنوان "تعزيز كفاءة استخدام الموارد ‏الصناعية من خلال تقنية التنظيف بالجليد الجاف المعتمد على ثاني أكسيد الكربون في القطاع ‏الصناعي بالعقبة"، في حين فازت محطة العلوم البحرية بجائزة "الاستخدام ‏الدائري للرواسب البحرية: استعادة الكالسيوم والمواد العضوية"، كما فازت جامعة البتراء عن بحث بعنوان "استدامة العقبة ‏‎ – ‎تطبيق تفاعلي مدعوم بالذكاء ‏الاصطناعي لتعزيز المشاركة في الاستدامة".



وقال مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في السلطة الدكتور ‏نضال العوران، إن مشروع تحفيز التحول إلى الاقتصاد الدائري في العقبة يشكل خطوة ‏استراتيجية في دعم توجه العقبة نحو نماذج تنموية مستدامة، تقوم على الاستخدام الأمثل ‏للموارد وتقليل الأثر البيئي للأنشطة الاقتصادية، مؤكدا أن السلطة تولي أهمية خاصة ‏للشراكات مع المؤسسات الدولية والجامعات الأردنية، لما لها من دور محوري في تحويل ‏البحث العلمي إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، تسهم في تطوير السياسات البيئية، وتعزز تنافسية ‏العقبة كمركز إقليمي للاقتصاد الأزرق.

وأكد العوران أن تبني مبادئ الاقتصاد الدائري ينسجم مع أولويات السلطة في مجالات الاستدامة ‏البيئية وإدارة النفايات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيرا إلى أن مخرجات المشاريع ‏البحثية ستدعم عملية اتخاذ القرار، وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار الأخضر، وتوفر فرص عمل ‏نوعية، لا سيما للشباب، وبما يحقق التنمية الشاملة في المنطقة الخاصة.‎

من جهته، قال رئيس الجامعة الأردنية فرع العقبة الدكتور صالح الرواضية، إن تنظيم ‏اللقاء يأتي تأكيدا على التزام الجامعة بدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز البحث العلمي، ‏وتشجيع الأفكار والمبادرات التي تسهم في بناء اقتصاد مستدام يحافظ على الموارد الطبيعية ‏ويحفز الإبداع.

وأكد أن الجامعة تؤمن بأن الابتكار يشكل المحرك أساس التقدم ويولد مشاريع بحثية وأفكار الريادية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية تخدم المجتمع ‏وتعزز الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تمثل نموذجا حيا لقوة الإبداع وقدرته ‏على إحداث أثر تنموي مستدام في محافظة العقبة وعلى مستوى الوطن.‎

ويهدف المشروع إلى دعم التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري القائم على مبادئ، من ‏خلال تعزيز إعادة استخدام الموارد وتحويل النفايات إلى مدخلات إنتاجية، وبما يسهم ‏في تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، والحد من الانبعاثات ‏الكربونية، وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي.‎

وأكدت القائمة بأعمال مدير برنامج المسارات الخضراء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رنا صالح، أن المشروع يركز على تطبيق ممارسات فعالة تطيل دورة ‏حياة المنتجات، وتستبدل الموارد الأولية بمواد مستردة، إلى جانب تعزيز مرونة واستدامة ‏وتنافسية الشركات، لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبما يدعم النمو الاقتصادي الأخضر ‏ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي في الأردن‎.‎