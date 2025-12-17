الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن نتائج تمويل المقترحات البحثية وأفكار الأعمال الريادية ضمن مشروع تحفيز التحول إلى الاقتصاد الدائري في العقبة.
إعلان نتائج مشروع الاقتصاد الدائري في العقبة
ويأتي المشروع بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، وبمشاركة رسمية وأكاديمية وبحثية.
وفازت جامعة مؤتة بجائزة عن بحث بعنوان "تعزيز كفاءة استخدام الموارد الصناعية من خلال تقنية التنظيف بالجليد الجاف المعتمد على ثاني أكسيد الكربون في القطاع الصناعي بالعقبة"، في حين فازت محطة العلوم البحرية بجائزة "الاستخدام الدائري للرواسب البحرية: استعادة الكالسيوم والمواد العضوية"، كما فازت جامعة البتراء عن بحث بعنوان "استدامة العقبة – تطبيق تفاعلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعزيز المشاركة في الاستدامة".
وقال مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في السلطة الدكتور نضال العوران، إن مشروع تحفيز التحول إلى الاقتصاد الدائري في العقبة يشكل خطوة استراتيجية في دعم توجه العقبة نحو نماذج تنموية مستدامة، تقوم على الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الأثر البيئي للأنشطة الاقتصادية، مؤكدا أن السلطة تولي أهمية خاصة للشراكات مع المؤسسات الدولية والجامعات الأردنية، لما لها من دور محوري في تحويل البحث العلمي إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، تسهم في تطوير السياسات البيئية، وتعزز تنافسية العقبة كمركز إقليمي للاقتصاد الأزرق.
وأكد العوران أن تبني مبادئ الاقتصاد الدائري ينسجم مع أولويات السلطة في مجالات الاستدامة البيئية وإدارة النفايات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيرا إلى أن مخرجات المشاريع البحثية ستدعم عملية اتخاذ القرار، وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار الأخضر، وتوفر فرص عمل نوعية، لا سيما للشباب، وبما يحقق التنمية الشاملة في المنطقة الخاصة.
من جهته، قال رئيس الجامعة الأردنية فرع العقبة الدكتور صالح الرواضية، إن تنظيم اللقاء يأتي تأكيدا على التزام الجامعة بدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز البحث العلمي، وتشجيع الأفكار والمبادرات التي تسهم في بناء اقتصاد مستدام يحافظ على الموارد الطبيعية ويحفز الإبداع.
وأكد أن الجامعة تؤمن بأن الابتكار يشكل المحرك أساس التقدم ويولد مشاريع بحثية وأفكار الريادية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية تخدم المجتمع وتعزز الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تمثل نموذجا حيا لقوة الإبداع وقدرته على إحداث أثر تنموي مستدام في محافظة العقبة وعلى مستوى الوطن.
ويهدف المشروع إلى دعم التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري القائم على مبادئ، من خلال تعزيز إعادة استخدام الموارد وتحويل النفايات إلى مدخلات إنتاجية، وبما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي.
وأكدت القائمة بأعمال مدير برنامج المسارات الخضراء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رنا صالح، أن المشروع يركز على تطبيق ممارسات فعالة تطيل دورة حياة المنتجات، وتستبدل الموارد الأولية بمواد مستردة، إلى جانب تعزيز مرونة واستدامة وتنافسية الشركات، لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبما يدعم النمو الاقتصادي الأخضر ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي في الأردن.