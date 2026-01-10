الرياض - كتبت رنا صلاح - بالتزامن مع أحداث فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو، شهدت أسعار النفط 2% في آخر جلسات مساء الجمعة وصباح السبت مع تزايد المخاوف بشأن الإمدادات، في ظل اشتعال الأوضاع في إيران.

ارتفاع أسعار النفط 2% السبت

في حين صعدت العقود الآجلة لخام برنت ​1.35 دولار أو 2.18 % لتصل إلى 63.34 دولارًا للبرميل عند التسوية. بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.



كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.36 دولار، أو 2.35%، ليصل إلى 59.12 دولار للبرميل.



وكان الخامان القياسيان قد حققا مكاسب تجاوزت 3%، وعلى أساس أسبوعي، ارتفع خام برنت بنحو 4%. بينما صعد خام غرب تكساس بنحو 3%.



وتأتي هذه التراجعات الطفيفة في وقت تراقب فيه الأسواق العالمية بحذر تداعيات الاعتقال الأمريكي لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو من قصره في فنزويلا ونقله إلى الولايات المتحدة.



بينما جاءت شرارة الاحتجاجات في إيران لتصب الزيت على نار الأسعار، وسط مخاوف حقيقية من تعطل سلاسل الإمداد العالمية”.



ورغم امتلاك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، إلا أن أسواق الطاقة استقبلت الخبر بهدوء حذر. بينما يرى المحللون أن وفرة المعروض العالمي وتهالك البنية التحتية النفطية الفنزويلية قلصا من حجم الصدمة في أسعار النفط.



