تضم 7 مشروعات قائمة باستثمارات 15.4 مليون دولار.. وزير الاستثمار يتفقد المنطقة الحرة بقفط

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 يناير 2026 02:03 صباحاً - محمد أحمد_ قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بزيارة ميدانية للمنطقة الحرة العامة بقفط بمحافظة قنا، شملت تفقد المصانع والمشروعات القائمة بداخلها، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية ودعم الاستثمار الصناعي بمحافظات الصعيد.

ورافق الوزير في جولته التفقدية الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والمهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وتقع المنطقة الحرة العامة بقفط بمحافظة قنا، على بعد 50 كيلومترًا شمال مدينة الأقصر، ونحو 150 كيلومترًا من ميناء سفاجا على البحر الأحمر. وتبلغ المساحة المسلَّمة للمشروعات نحو 441.6 ألف متر مربع، في حين تبلغ المساحة الشاغرة القابلة للتخصيص نحو 52.2 ألف متر مربع، بما يعكس استمرار توافر فرص استثمارية جديدة داخل المنطقة الحرة الصناعية.

وتضم المنطقة الحرة العامة حاليًا عدد 7 مشروعات قائمة، بإجمالي رؤوس أموال تقدر بنحو 9 ملايين دولار، وتكاليف استثمارية تبلغ 15.4 مليون دولار، وتوفر عدد كبير من فرص العمل المباشرة.

وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمناطق الحرة، ودعم جهود تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية، وتعزيز مساهمة تلك المناطق في زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

وخلال الجولة تفقد الوزير مصنع Luxor Mattress – بالمنطقة الحرة، المتخصص في تصنيع المراتب وسوست المراتب، والذي يستهدف تصدير 80% من إنتاجه إلى خارج البلاد، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 3.3 مليون دولار ، ويقام المشروع على مساحة 28668.71 متر مربع.

واطلع الوزير على خطوط الإنتاج المختلفة بالمشروع ، كما تابع الموقف الهندسي، وشاهد الانتهاء من المباني والإنشاءات الخاصة بهنجر الإنتاج الأول، والانتهاء من بناء الأسوار، وجارٍ استكمال باقي أعمال المباني والإنشاءات لهنجر الإنتاج الثاني والمبنى الإداري للشركة، وذلك في إطار ترخيص مزاولة النشاط الساري حتى 13 مايو 2026.

وأكد الوزير خلال جولته على أهمية تشجيع المنتج المحلي وتعميق الصناعة المصرية في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن مشروعات مثل الأقصر للمراتب تمثل نموذجاً ناجحاً للاستثمار الصناعي بالمناطق الحرة، وتسهم في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل حقيقية ودعم سلاسل الإنتاج المحلية.

كما تفقد الوزير مشروع شركة إيجل وود إندستريز Eagle Wood Industries ، المتخصص في تصنيع ألواح الكونتر والأبلكاش ومشتقاته، والذي يستهدف تصدير 70% من إنتاجه إلى خارج البلاد، برأس مال 1.5 مليون دولار، وبإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 7.5 مليون دولار ، ويقام المشروع على مساحة 7313.29 متر مربع.

واطلع الوزير على سير العمل بالمشروع، كما تابع الموقف الهندسي، وشاهد الانتهاء من المباني والإنشاءات الخاصة بالمصنع، وعمليات التجهيزات النهائية لخطوط الإنتاج والمبنى الإداري للشركة، وذلك في إطار ترخيص مزاولة النشاط الساري حتى 16 نوفمبر 2026.

وأكد الوزير أن مشروعات الصناعات الخشبية تمثل أحد القطاعات الواعدة لدعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، لما لها من دور في إحلال المنتج المحلي وتعميق التصنيع داخل السوق المصري، مشيراً إلى أن مشروع إيجل وود إندستريز يعكس قدرة محافظات الصعيد على استقطاب استثمارات إنتاجية توفر فرص عمل وتسهم في تنمية الاقتصاد المحلي.

وأشار الوزير إلى أن محافظات الصعيد تشهد تطوراً ملحوظاً في البنية التحتية وبيئة الاستثمار، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، ويعزز دور الصعيد كمحرك رئيسي للتنمية.

