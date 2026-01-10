نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين يتفقد مصنع سكر أبوقرقاص بالمنيا لمتابعة توريد محصول القصب من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 10 يناير 2026 07:59 مساءً - محمد أحمد_ تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مصنع سكر أبوقرقاص بمحافظة المنيا، للاطمئنان على سير العمل ومعدلات إنتاج السكر المحلي من قصب السكر، وذلك خلال زيارة ميدانية للمحافظة استهلها بجولة تفقدية شملت عددًا من المشروعات التموينية المهمة.

من جانبه، كشف الكيميائي صلاح فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، عن ارتفاع معدلات توريد محصول قصب السكر إلى 48 ألف طن لصالح مصنع أبو قرقاص منذ بداية الموسم وحتى الآن، والذي يستمر حتى نهاية شهر يناير بالمصنع، على أن يبدأ بعد ذلك استقبال محصول بنجر السكر.

وقال فتحي إن الشركة تستهدف خلال الموسم الحالي استلام ما لا يقل عن 100 ألف طن من قصب السكر بالمصنع، وهو ما يمثل زيادة تقارب أربعة أضعاف الكميات التي جرى توريدها خلال الموسم الماضي، والتي بلغت نحو 25 ألف طن فقط.

وأكد فتحي، خلال جولة داخل مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا، أن الزيادة الملحوظة في أعداد الشاحنات المنتظرة أمام المصنع تعكس تحسن ثقة ووعي المزارعين، إلى جانب الحوافز التي تقدمها الشركة، وفي مقدمتها تسهيل إجراءات التوريد، وتحمل جزء من تكاليف النقل رغم ارتفاع أسعار النولون، فضلًا عن سرعة تفريغ الشحنات دون تكدس أو تأخير.

وكشف عن إقامة خط جديد لاستقبال القصب المحصود آليًا باستخدام الحصادات الحديثة، بتكلفة بلغت نحو 45 مليون جنيه، دعمًا للتوسع في الزراعة والحصاد الآليين.

وأوضح أن الخط الجديد يُستخدم حاليًا في استقبال القصب الوارد من مشروعات كبرى، من بينها مشروع «مستقبل مصر»، إلى جانب استمرار عمل الخطوط التقليدية المعتمدة على الأوناش والتحميل على الطبالي.

وشدد فتحي على أن شركة السكر والصناعات التكاملية تستهدف توريد نحو 6 ملايين طن من محصول القصب على مستوى مصانعها الثمانية خلال موسم 2026، لإنتاج كميات تتراوح بين 650 و675 ألف طن من السكر الأبيض، إلى جانب منتجات الصناعات التكاملية الأخرى القائمة على مخلفات صناعة السكر.

وأكد التزام الشركة بصرف مستحقات المزارعين خلال ساعات من التوريد، بما يمثل حافزًا إضافيًا للتوريد المنتظم، مشيرًا إلى أن المصنع يعمل بنظام ثلاث ورديات على مدار 24 ساعة يوميًا لضمان انتظام الاستلام وتحقيق المستهدفات الإنتاجية.

وفيما يخص محصول البنجر، قال فتحي إن الشركة تستهدف خلال الموسم الحالي، الذي يبدأ منتصف مارس المقبل، استلام نحو 1.05 مليون طن بنجر بمصنع أبو قرقاص، مقارنة بنحو 1.013 مليون طن خلال الموسم الماضي، بما يسهم في إنتاج ما بين 140 و145 ألف طن من السكر الأبيض.

