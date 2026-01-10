الرياض - كتبت رنا صلاح - قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، إن الشركات العاملة بقطاع التخليص حققت رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ المملكة حيث نظمت أكثر من مليون بيان جمركي خلال العام الماضي، بمختلف المراكز الجمركية والحدودية.

شركات التخليص تحقق رقماً غير مسبوق بتاريخ المملكة

وأضاف أبو عاقولة في مقابلة مع (بترا)، إن الشركات العاملة بالقطاع بمختلف المراكز الجمركية والحدودية للمملكة نظمت 1.144 مليون بيان جمركي العام الماضي مقابل 952 الفا في 2024.

ووصف الرقم الذي تحقق بأنه غير مسبوق ويسجل لأول مرة في تاريخ المملكة، ما يشير لفاعلية النشاط الاقتصادي في البلاد الذي بدأ يأخذ مسارا تصاعديا منذ بداية 2025، علاوة على زيادة وتيرة النشاط التجاري مع سوريا وتجارة الترانزيت.

وعبر عن تقديره للجهود والتسهيلات التي توفرها الجمارك الأردنية ومختلف الأجهزة الأمنية لتسريع وتيرة العمل بالمراكز الجمركية والحدودية وإنجاز المعاملات سواء الداخلة للسوق المحلية أو الترانزيت بأقصى سرعة ممكنة.

وأكد أن وصول عدد البيانات الجمركية التي نظمتها الشركات العاملة بالقطاع سواء كانت للبضائع الصادرة أو الواردة أو الترانزيت لأكثر من مليون بيان بالعام الماضي، يعكس التطور الكبير في منظومة العمل الجمركي والتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص.

وأشار أبو عاقولة، الى ان الدور الذي تلعبه شركات التخليص والتسهيلات التي تقدمها للتجار والشركات من خلال تسريع إجراءات التخليص وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية، الأمر الذي اسهم بتسهيل حركة البضائع وتقليل الوقت والكلف التشغيلية، الى جانب التسهيلات الحكومية التي أسهمت بشكل واضح في رفع كفاءة العمل داخل المراكز الجمركية.

وأوضح أن زيادة ساعات العمل في المراكز الجمركية والتطور الكبير في الخدمات الإلكترونية التي تقدمها دائرة الجمارك العامة، إضافة الى تخفيض نسب استهداف البضائع، لا سيما بضائع الترانزيت، تشكل العوامل الرئيسية في تسريع انجاز المعاملات الجمركية والحد من التكدس في المراكز الحدودية والموانئ، ما انعكس ايجابا على انسيابية حركة التجارة.

وأكد أن سرعة انجاز المعاملات من قبل دائرة الجمارك العامة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة، تعكس الشراكة الحقيقية بين جميع الجهات العاملة في القطاع التي تعمل بروح الفريق الواحد بهدف تسهيل الاجراءات وتذليل العقبات امام حركة البضائع والتجارة مع الحفاظ على متطلبات الرقابة والسلامة.

وأشار الى أن التسهيلات المقدمة من الميناء الرئيسي وميناء الحاويات كان لها الدور المحوري في تسريع دورة العمل وتقليل زمن الافراج عن البضائع، الأمر الذي أسهم بدعم النشاط التجاري والاقتصادي في المملكة وتعزيز تنافسية الموانئ الأردنية على المستوى الاقليمي.

وقال إن الإنجاز الذي تحقق يأتي نتيجة الإجراءات والقرارات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة وأسهمت بتبسيط الإجراءات وتطوير بيئة العمل الجمركي واللوجستي من خلال اعادة هندسة العمليات وتقليل التعقيدات الادارية وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، الأمر الذي انعكس ايجابا على سرعة انجاز المعاملات وتحسين كفاءة الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين.

وأوضح أن ما يشهده قطاع التخليص والنقل والخدمات اللوجستية من تطوير وتحديث يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاعمال واستقطاب الاستثمارات.

وأضاف، إن القطاع اللوجستي يشكل ركيزة أساسية في تحقيق اهداف الرؤية من خلال دعم حركة التجارة وتسهيل انسيابية السلع بين الأردن ودول الجوار.

يذكر أن عدد شركات التخليص العاملة والمرخصة بالمملكة 467 شركة تضم 2000 فرع موزعة على عموم المراكز الجمركية والحدودية، وفرت نحو 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين.

وأظهرت معطيات إحصائية رصدتها نقابة أصحاب شركات التخليص، ارتفاع عدد البيانات التي تم تنظيمها خلال العام الماضي من خلال "جمرك العمري" الذي يربط المملكة مع السعودية ودول الخليج العربي، حيث بلغت 255812 بيانا، مقابل 173374 بيانا في 2024.

وبينت المعطيات أيضا، زيادة عدد البيانات التي نظمتها شركات التخليص العاملة في مركز جمرك العقبة خلال العام الماضي إلى 206506 بيانات، مقابل 173961 بيانا في 2024.

وأشارت إلى إن شركات التخليص العاملة في مركز جمرك جابر الذي يربط المملكة مع سوريا، نظمت خلال العام الماضي 55932 بيانا جمركيا، مقابل 20075 بيانا بالعام 2024.

وبلغ عدد البيانات التي تم تنظيمها العام الماضي من خلال جمرك مطار التخليص في زيزيا 180522 بيانا مقابل 204712 بيانا خلال 2024.

كما أن عدد البيانات الجمركية المنظمة بمختلف المراكز الجمركية والحدودية العام الماضي المارة عبر أراضي المملكة ترانزيت بلغ 356435 بيانا مقابل 227360 بيانا في 2024.

وأشارت المعطيات الإحصائية للنقابة، إلى أن عدد الشاحنات التي عبرت سواء دخول أو خروج من مركز جمرك العمري خلال العام الماضي بلغت 485997 شاحنة، ومن مركز جمرك الكرامة الذي يربط المملكة مع العراق 176388 شاحنة و383591 شاحنة عبر مركز جمرك جابر.

وأوضحت أن عدد البيانات الجمركية المنظمة في مختلف المراكز الجمركية بالمملكة من قبل شركات التخليص خلال العام الماضي للبضائع الصادرة من الأردن للخارج بلغت 180400 بيان مقابل 162583 بيانا في 2024.

وقد بلغ عدد البيانات الجمركية التي تم تنظيمها من شركات التخليص خلال العام الماضي في مختلف المراكز الجمركية والحدودية والواردة للسوق المحلية لغايات الاستهلاك، 458425 بيانا مقابل 432999 بيانا في 2024.

وأظهرت المعطيات الإحصائية، أن عدد الحاويات التي تعامل معها ميناء حاويات العقبة خلال العام الماضي بلغت 1.007 مليون مقابل 824199 حاوية العام 2024.

وبلغت عدد الحاويات الواردة للمملكة أو لغايات الترانزيت عبر ميناء حاويات العقبة خلال العام الماضي 503700 حاوية فيما وصل عدد الصادر منها 117085 حاوية.

كما بلغ عدد البواخر التي وصلت لميناء الحاويات بالعقبة خلال العام الحالي 602 باخرة مقابل 494 باخرة في 2024.

وأظهرت المعطيات أن عدد المركبات سواء البنزين أو هايبرد أو الكهرباء التي تم التخليص عليها خلال العام الماضي بالمنطقة الحرة الزرقاء للسوق المحلية بلغ 93387 مركبة مقابل 75376 مركبة بالعام 2024.

وتوزعت المركبات المخلص عليها خلال العام الماضي بالمنطقة الحرة بالزرقاء للسوق المحلية على المركبات العاملة بالبنزين بعدد 7959 والكهرباء 47216 والهجين (الهايبرد) بعدد 38212 مركبة.

يذكر أن نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع التي تأسست عام 1982 المسجلة لدى وزارة العمل تهدف إلى خدمة القطاع ومعالجة التحديات التي تواجه العاملين ورفع مستوى المهنة وكفاءة الكوادر