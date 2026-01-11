وزير الخارجية يبحث مع نظيره التونسي تطورات الأوضاع في ليبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 12:30 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السيد محمد علي النفطي وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم السبت ١٠ يناير، على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في جدة.

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء الحرص على مواصلة العمل المشترك للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، انطلاقاً من روابط الأخوية التاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين، وبما يخدم مصالح الشعبين ويدعم العمل العربي والأفريقي المشترك.

وأشاد في هذا السياق بانعقاد الدورة الثامنة عشر للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة فى سبتمبر ٢٠٢٥ بالقاهرة وما تمخض عنها من مخرجات، منوهاً بضرورة الحفاظ على دورية انعقادها لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وفيما يتعلق بالتطورات بالمنطقة، تناول اللقاء عدد من الملفات الإقليمية من بينها التطورات فى ليبيا، حيث اكد الوزير عبد العاطى أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بملكية ليبية، تفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في أقرب وقت ممكن، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطقة، مؤكداً دعم مصر لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها.

كما أكد على أهمية الحفاظ على دورية اجتماعات آلية دول جوار ليبيا بين مصر وتونس والجزائر، معربا عن التطلع لانعقاد الاجتماع المقبل للآلية.