عبارات تحفيزية بالانجليزي ملهمة ومختصرة مع الترجمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 06:29 صباحاً - عبارات تحفيزية بالانجليزي تحثّ على العمل بجدّ وإصرار وعزيمة، ففي مضمونها الكثير من الكلمات التي تعزز الثقة بالنفس، وتشجع على تجاوز أي تحدّي او عقبة قد تواجه الشخص، وتتنوع تلك العبارات بين التحفيز على الدراسة أو العمل أو الرياضة أو غير ذلك، ومن خلال الفقرات التالية نقترح عليك باقة من أجمل عبارات تحفيزية بالانجليزي والعربي.

عبارات تحفيزية بالانجليزي

Deep roots never doubt the coming of spring: لا يصيب الجذور العميقة شكّ في قدوم الربيع أبدًا.

Every day is a gift from God to you, so make the most of it: كل يوم هو هبة وهدية من الله لك، عليك اغتنام اليوم جيدًا.

The best way to begin is to stop talking and start working: أمثل طريقة لتبدأ هي أن تتوقف عن الكلام وتبدأ بالعمل.

No one has ever become poor by giving: لم يصبح أي أحد فقير أبدًا نتيجة عطائه.

Success usually comes to those who are too busy to look for it: في المعتاد يأتي النجاح لمن ينشغلون كثيرًا، بالتالي لا يبحثون عنه.

عبارات تحفيزية بالانجليزي عن الجيم

The real workout starts when you want to stop: التمرين الحقيقي يبدأن في اللحظة التي ترغب بالتوقف فيها.

Take care of your body, It's the only place you'll ever live: عليك الاعتناء بجسدك فهو المكان الوحيد الذي ستعيش فيه.

If you don't find the time, and if you don't do the work, you won't get the results: إذا لم تجد الوقت، وإذا لم تبدأ العمل، فلن تحظى بالنتائج.

You didn't wake up today to be an ordinary person: لم تستيقظ اليوم لتكون شخص عادي.

كلام تحفيزي لشخص

عندما تكون في معية الله عز وجلا، فلا يوجد ما هو مستحيل.

من يحقق النجاح هو من يواصل النظر بشكل إيجابي لما حوله.

إذا لم تشعر أن العمل الذي تقوم به هو العمل المميز الذي حلمت به، عليك صناعته بنفسك.

لم يولد أحد فاشل ولم يولد أحد ناجح كذلك، فكل شخص يحدد ما سيكون عليه بالجد والاجتهاد.

عبارات تحفيزية للنجاح قصيرة

بعد كل جهدٍ تقوم به عليك ألا تستسلم بل تحفز ذاتك بالكلمات كقولك أحسنت صنعًا.

إن مصدر القوة في الحياة هو الاعتناء بالتميّز، وقد يكون دعم المقربين للحصول على جرعة تحفيزية.

الحُلم والمجد ينتظرك بلا شك إذا لم تستسلم، وسوف تجدهما في نهاية المطاف حال بلوغ النجاح.

استمر في التقدم، وابذل القليل من الجهد إذا شعرت بالتعب، لكن لا تيأس أبدًا في طريق النجاح.

ختامًا انتهينا من عرض مجموعة عبارات تحفيزية بالانجليزي والعربي تحث على النجاح وصناعة الفرص لتحقيقه، فالإنجازات تحتاج إلى الشخص المصرّ على تحقيق هدفه، وحتى إن لم يحققه فسوف ينال الكثير من النفع خلال طريقة نحوه، وقد أطلعناك فيما سبق على أجمل العبارات الملهمة والمحفزة.