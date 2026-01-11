فوز "آية النجار" بمقعد برلماني يعزز مشاركة المرأة والشباب بمجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 12:30 مساءً - كشفت النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025 عن فوز المهندسة آية النجار بمقعد في البرلمان ضمن "قائمة من أجل مصر"، ممثلة عن "حزب الجبهة الوطنية" الذي تأسس حديثاً ليضم نخبة من رجال الدولة والخبراء.

ويأتي هذا الفوز تتويجاً للحراك السياسي الذي أحدثه الحزب منذ انطلاقه في فبراير الماضي برئاسة رموز سياسية بارزة، حيث نجح في الدفع بكوادر نوعية تجمع بين الخبرة الفنية والعمل العام لتعزيز البنية التشريعية في المرحلة المقبلة.

ويعد صعود "النجار" إلى قبة البرلمان مكسباً نوعياً لقطاع الطاقة المصري، حيث تشغل موقعاً متميزاً كأحد الكوادر الفنية البارزة في قطاع البترول، ولها إسهامات علمية موثقة، مما يعكس عمق خبرتها التكنوقراطية.

ومن المتوقع أن تلعب النائبة الجديدة دوراً محورياً في لجنة الطاقة والبيئة، مستندة إلى خلفيتها الهندسية لدعم التشريعات المتعلقة بتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية واستراتيجيات التحول الطاقي التي تتبناها الدولة.

وعلى الصعيد الاجتماعي، تتبنى النائبة أجندة طموحة لدعم قضايا المرأة، لا سيما "المرأة العاملة" في القطاعات الصناعية، بهدف تأهيل القيادات النسائية.