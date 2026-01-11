نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصنع لإنتاج “رولمان البلي” وكراسي التحميل في السخنة باستثمارات 3 ملايين دولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 يناير 2026 07:06 مساءً - افتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، ومرافقوه، مصنع “سي إي سي” (CEC) لإنتاج “رولمان البلي”، داخل نطاق المطور الصناعي “البحر الأحمر للنحاس” بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات المغذية والمساعدة لقطاع الهندسة والمعدات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري أن افتتاح هذا المشروع يعكس توجه الحكومة الجاد لتعميق التصنيع المحلي في أحد القطاعات الحيوية التي تعتمد عليها مختلف الماكينات والمعدات الصناعية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي أهمية قصوى لدعم المشروعات التي تسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز القيمة المضافة، وترسيخ شعار “صنع في مصر” في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وعقب إزاحة الستار إيذاناً بالافتتاح، قام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة في خطوط إنتاج المصنع التي تشمل مراحل الغسيل، والتجميع، والطباعة بالليزر، والفرز، والتقفيل والتشحيم، وفي غضون ذلك، قدم روفائيل عماد، رئيس مجلس إدارة المصنع، شرحاً أشار فيه إلى أن مصنع «سي إي سي» يقوم بتصنيع مكونات هندسية دقيقة تشمل “رولمان البلي” وكراسي التحميل والمسبوكات.

المصنع يقام على مساحة 5625 متراً مربعاً وبطاقة إنتاجية تصل إلى 3.5 مليون وحدة سنويًا

ويقام على مساحة 5625 متراً مربعاً، باستثمارات تبلغ 3 ملايين دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 3.5 مليون وحدة سنويًا؛ بما يوفر 120 فرصة عمل مباشرة للمرحلتين، و20 فرصة عمل غير مباشرة للمرحلة الحالية، لافتاً إلى أن المصنع سيكون له توسعات خلال الفترة المقبلة.

وأكد روفائيل عماد، أن هذا المصنع يُعد الأول من نوعه لإنتاج “رولمان البلي” في مصر، ويمثل خطوة جوهرية لتوطين هذه الصناعة وتوفير العملة الصعبة عبر الحد من الاستيراد.

وليد جمال الدين: المشروع إضافة نوعية لمنظومة الصناعات المغذية والمساعدة للقطاع الهندسي داخل المنطقة الاقتصادية

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع «سي إي سي» يمثل إضافة نوعية لمنظومة الصناعات المغذية والمساعدة للقطاع الهندسي داخل المنطقة الاقتصادية، ويسهم في دعم سلاسل التوريد المحلية وتوفير مدخلات إنتاج استراتيجية تخدم قطاعات النقل والصناعات الثقيلة؛ بما يعزز استدامة النشاط الصناعي ويرفع كفاءة الإنتاج.

وأضاف جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستمرة في جذب استثمارات نوعية تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق المصرية، إلى جانب التوسع في التصدير للأسواق الإقليمية؛ مؤكدًا أن هذا التوجه يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية الصناعية الشاملة.

