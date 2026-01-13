نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين ومركز المعلومات يستعرضان خطة إطلاق تطبيق كارت المفتش لتعزيز الرقابة الرقمية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 يناير 2026 01:06 مساءً - محمد أحمد_ عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لمناقشة تطوير منظومة الرقابة التموينية باستخدام التحول الرقمي، ضمن جهود الدولة لتعزيز الحوكمة وكفاءة الأداء الحكومي.

وخلال الاجتماع، تم بحث الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات وزارة التموين ومركز المعلومات، بما يتيح توثيق البيانات بدقة ودعم اتخاذ القرار بمعلومات لحظية لمتابعة الأسواق وسلاسل الإمداد والتعامل السريع مع المخالفات.

وأشار الوزير إلى أن مشروع “كارت المفتش” يمثل محورًا رئيسيًا في تحديث منظومة الرقابة، حيث يوفر هوية موحدة للمفتشين ويربط مهامهم وتحركاتهم بمنظومة مركزية، ما يعزز الشفافية والانضباط ويضمن توثيق عمليات المرور الرقابي ورصد المخالفات وتصنيفها وربطها ببيانات مركزية لاتخاذ الإجراءات القانونية بسرعة.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة الجوهري أن المركز يدعم مشروعات التحول الرقمي في الوزارات الخدمية، وعلى رأسها وزارة التموين، موضحًا أن تطوير “كارت المفتش” يعكس التكامل بين قواعد البيانات والتحليل الذكي للمعلومات.

ويأتي هذا المشروع ضمن أوجه التعاون القائمة بين الوزارة والمركز، والتي تشمل منصة “حوار”، والمتابعة الدورية للمؤشرات الدولية، واستطلاعات رضا المواطنين، وتطبيقات مثل “رادار الأسعار”، إضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث الداعمة لصياغة السياسات واتخاذ القرار داخل منظومة التموين.

